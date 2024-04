Pré-mercado: Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq avançam nesta segunda

Os índices futuros do mercado acionário dos EUA conseguiram subir no pré-mercado na manhã desta segunda-feira, com os investidores lidando com o ataque de mísseis e drones do Irã contra Israel e um aumento na volatilidade do mercado que levou a média industrial Dow Jones à sua pior semana do ano na semana passada.

Segundo informações da CNBC, os contratos futuros vinculados à Média Industrial Dow Jones subiram 132 pontos, ou 0,36%. Já os contratos futuros do S&P 500 cresceram 0,42%. Os futuros do Nasdaq-100 avançaram 0,45%.

Já os contratos futuros do ouro recuaram ligeiramente, sendo negociados a US$ 2.360 a onça. O ouro atingiu um valor recorde na semana passada e já se valorizou 15% neste ano, com os investidores buscando segurança contra a inflação persistente e tensões geopolíticas.

O Dow Jones perdeu 476 pontos e o S&P 500 registrou seu pior dia desde janeiro na sexta-feira em razão das preocupações persistentes com inflação e a um mau início da temporada de relatórios de lucros corporativos do primeiro trimestre.

As perdas fizeram com que o Dow Jones caísse 2,4% na semana passada, registrando sua pior semana desde março de 2023 e sua segunda semana consecutiva de queda. O S&P 500 caiu 1,5% em sua pior semana desde outubro de 2023. O índice Nasdaq Composite registrou sua terceira semana negativa consecutiva.

Os preços do petróleo, que subiram nas últimas semanas antes e agora estão no radar dos investidores após os ataques do Irã contra Israel, estavam mais baixos nesta segunda-feira.

"Essa continua sendo uma situação perigosa, mas os riscos para o petróleo e para os mercados podem ser um pouco menores do que se temia na sexta-feira, na véspera do ataque", escreveu Krishna Guha, diretor administrativo sênior da Evercore ISI e chefe da Equipe de Política Global e Estratégia, em uma nota divulgada pela CNBC.

"Desde que Netanyahu pareça estar disposto a seguir o conselho dos EUA, pode haver algum elemento de alívio nos mercados na segunda-feira. Entretanto, nossos colegas da equipe de energia não esperam uma grande retração no preço do petróleo", disse Guha.

Investidores também estão atentos aos resultados de Goldman Sachs e M&T Banck a serem divulgados nesta segunda. Outros dados econômicos também estão programados para divulgação - vendas no varejo, estoques das empresas e números do setor industrial.

Ataques do Irã no final de semana

Um dia após ataque, o Conselho de Segurança da ONU pediu cautela a todos os lados. O secretário-geral Antonio Guterres, afirmou que Oriente Médio está 'na beira do abismo', e que um conflito de grande porte traria grandes impactos para a população civil.

O Irã lançou mais de 300 drones e mísseis contra alvos militares em Israel no sábado, em um ataque que o presidente dos EUA, Joe Biden, descreveu como "sem precedentes", mas a Casa Branca adiantou que não iria participar de retaliações contra o Irã.

O papel de China e Rússia nesse novo conflito também é alvo de especulações entre os analistas.