Pré-mercado: ADRs da Petrobras caem 11% após queda no lucro e receio sobre dividendos

Depois de apresentar uma queda de 28,4% no lucro líquido no quarto trimestre de 2023, totalizando R$ 31,04 bilhões, as ADRs da Petrobras (PETR4) caíam 11,44% no pré-mercado nesta sexta-feira. Cada papel estava com preço consolidado em US$ 14,66, segundo a Nasdaq.

O resultado anunciado na noite da quinta-feira ficou abaixo da faixa dos R$ 36 bilhões esperados pelos analistas consultados pela EXAME Invest. No acumulado do ano, a estatal registrou um lucro de R$ 124,606 bilhões, queda de 33,8% em relação ao saldo recorde de R$ 188,32 bilhões apurado em 2022. Ainda assim, o resultado acumulado de 2023 é o segundo melhor da história da companhia.

Parte do impacto negativo no resultado da Petrobras veio da variação no preço do petróleo. Na comparação entre 2022 e 2023, o preço internacional do petróleo Brent caiu 18% e o diferencial de preço do diesel em relação ao petróleo (crackspread) recuou 23%.

“Mesmo neste cenário mais desafiador, batemos recordes de produção, aumentamos os investimentos, reduzimos a dívida financeira e colocamos em operação quatro novas plataformas neste primeiro ano de gestão”, destacou, em nota, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras.

As ADRs da Petrobras negociadas nos Estados Unidos no after market chegaram a desabar cerca de 9% por volta das 23h desta quinta-feira,