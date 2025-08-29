Powerball: sorteio de R$ 5 bilhões promete o maior prêmio de 2025 neste sábado, 30

A Powerball, a loteria mais popular dos Estados Unidos, vai sortear neste sábado, 30, o maior prêmio do ano, com um jackpot estimado em impressionantes US$ 950 milhões, o equivalente a mais de R$ 5 bilhões.

Este valor não só é um dos maiores da história recente da loteria, mas também tem gerado grande expectativa em todo o mundo, especialmente entre os apostadores brasileiros, que podem participar legalmente através de plataformas online, como TheLotter e LottoPark.

Crescimento do prêmio e expectativa global

O prêmio de US$ 950 milhões foi acumulando ao longo das últimas semanas sem que houvesse um vencedor, refletindo o crescente interesse global pelos grandes jackpots. Com chances de 1 em 290 milhões de vencer o prêmio principal, a Powerball continua atraindo milhões de jogadores, que se iludem com a ideia de transformar suas vidas com um prêmio tão gigantesco, capaz de proporcionar liberdade financeira, realização de sonhos e investimentos em projetos pessoais.

O sorteio da Powerball ocorrerá no estúdio da Loteria da Flórida, em Tallahassee, e será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Powerball no YouTube na noite de sábado, oferecendo uma experiência única para todos os apostadores e curiosos.

Além do prêmio principal, a Powerball oferece várias faixas de premiação, com chances proporcionais para acertos parciais. Isso garante que até os apostadores que não acertem o prêmio máximo possam levar para casa valores significativos, tornando a experiência de participar da Powerball ainda mais atrativa.