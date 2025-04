Powell: Tarifas desafiam trabalho do Fed no controle da inflação

O discurso do presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, azedou os mercados americanos na tarde desta quarta-feira, 16.

De acordo com Jerome Powell, as tarifas de importação desenhadas pelo governo Trump devem aumentar o ambiente inflacionário no mercado interno dos EUA, o que exigirá da autarquia uma postura mais dura na política monetária.

“Vejo forte possibilidade das tarifas atrapalharem o progresso do Fed para atingir metas”, afirmou Powell em discurso no Economics Club de Chicago. De acordo com ele, o BC americano está bem posicionado para esperar por mais clareza antes de fazer mudanças, deixando o recado de que um novo corte de juros deve ser postergado. “Não há uma experiência moderna para tarifas tão elevadas”, disse.

A avaliação de Powell é de que a política de tarifas anulará qualquer progresso feito no duplo mandato da Instituição, de redução da inflação e manutenção da estabilidade do emprego. “Talvez voltaremos para as metas no próximo ano. Se isso acontecer, iremos considerar o quão distante a economia está de cada uma dessas metas e os diferentes horizontes de tempo em que essas lacunas poderão ser fechadas.”, disse.

Embora veja os números do mercado de trabalho ainda saudáveis, Powell acredita haver uma forte probabilidade de que o desemprego aumente à medida que a economia desacelere e o efeito das tarifas se espalhe pela economia.

Às 15h35, o S&P 500 caía 2,30%, para 5.272 pontos, o Dow Jones recuava 1,50%, para 39.763 pontos e o Nasdaq, que reúne os papéis de tecnologia, derretia 3,44%, para 16.245 pontos.