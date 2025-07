Powell na mira: Conheça os favoritos para suceder o presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, está na mira de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos vem criticando reiteiradamente Powell, chamando-o de "uma pessoa muito estúpida" por não reduzir as taxas de juros.

A possibilidade de que ele pudesse demitir o líder do banco central americano "em breve", como noticiado por diversos veículos de imprensa americana, fez os mercados tremerem nesta semana. No melhor estilo Trump, ele veio a público para fazer o deixa-disso, dizendo que a a demissão é "improvável", mas que "não descarta nada".

"A mudança vai acontecer em oito meses [...] temos muitas pessoas que querem esse emprego, e estou interessado somente em juros baixos", disse ele.

A ideia de um presidente destituir o chefe do Fed carece de respaldo legal — a legislação federal estabelece que o presidente do Federal Reserve só pode ser removido "por justa causa". Mas fato é que Powell não terá vida longa, já que seu mandato como presidente termina em maio de 2026.

Trump já disse que "três ou quatro pessoas em mente" sucedê-lo no cargo. A pergunta agora é: quem deve assumir o comando do Fed a seguir?

Trump deixou claro que quer que o sucessor de Powell seja alguém favorável à redução das taxas de juros. Entre os principais candidatos que vem sendo aventados pela mídia especializada internacional estão Kevin Hassett e Kevin Warsh despontam como os principais nomes. Scott Bessent atua como conselheiro no processo de escolha — mas pode acabar sendo o escolhido caso os demais não causem boa impressão. Já Christopher Waller é visto como o azarão.

Conheça o perfil de cada um dos candidatos:

Kevin Warsh

Kevin Warsh, ex-governador do Federal Reserve, tinha apenas 35 anos quando foi nomeado governador da entidade, tornando-se o mais jovem da história a ocupar o cargo. À época, chamava atenção tanto por sua juventude quanto por sua vida pessoal: Warsh é casado com Jane Lauder, herdeira da gigante de cosméticos Estée Lauder e filha do bilionário republicano Ronald Lauder. A fortuna da esposa, hoje estimada em cerca de US$ 2,6 bilhões, além de seus laços com a elite política e financeira, alimentaram a percepção de que sua ascensão foi impulsionada mais por conexões.

Formado em Direito por Harvard e ex-banqueiro do Morgan Stanley, Warsh era visto inicialmente como um nome superficial num corpo técnico dominado por economistas acadêmicos. Mas sua reputação começou a mudar com a eclosão da crise financeira de 2008.

Com relações influentes em Wall Street, tornou-se uma peça-chave nos bastidores do Fed. Atuou diretamente na negociação que levou à venda do Wachovia para o Wells Fargo e ajudou a estruturar o plano de injeção de capital nos maiores bancos do país. “Foi um período de enorme turbulência, e Kevin foi testado no fogo”, lembra Randall Kroszner, ex-colega no Fed e hoje professor da Universidade de Chicago, à Bloomberg.

Apesar de seu papel relevante durante a crise, Warsh manteve uma postura cautelosa em relação à política monetária, frequentemente alertando para os riscos de inflação e defendendo taxas de juros mais altas — mesmo no auge da recessão. Essa visão conservadora prevaleceu por anos e foi reiterada até recentemente. Em 2024, Warsh protagonizou uma reviravolta. Agora visto como um dos principais nomes para substituir Jerome Powell na presidência do Fed, ele passou a advogar publicamente por cortes agressivos nos juros.

Christopher Waller

Christopher Waller, atual governador do Federal Reserve, é outro possível candidato para substituir Powell. Dentro do comitê de política monetária (Fomc), ele é uma das vozes consideradas mais dovish, um discurso que vem fazendo questão de deixar cada vez mais público. Na sexta-feira, 18, ele afirmou claramente em discurso que acredita "que o comitê deveria cortar as taxas na próxima reunião, em duas semanas".

Recentemente, Waller afirmou que o presidente Donald Trump não havia entrado em contato para discutir o cargo. "Se ele disser: 'Chris, quero que você faça o trabalho', eu digo 'sim'. Mas ele não está falando comigo", disse.

Ele ressaltou que é fundamental que o presidente indique um nome que inspire confiança nos mercados financeiros — caso contrário, haverá risco de alta nas expectativas de inflação e nas taxas de juros. “Seja quem for escolhido, será preciso ter alguém que tenha credibilidade junto aos mercados”, disse Waller.

O governador é bacharel em economia pela Bemidji State University e tem mestrado e doutorado pela Washington State University. Além de sua experiência no Fed, Waller foi professor e titular de Economia da Cátedra Gilbert F. Schaefer na Universidade de Notre Dame. Ele também foi pesquisador associado do Instituto Kellogg de Estudos Internacionais da Universidade de Notre Dame, entre outras experiências acadêmicas como professor.

Waller assumiu o cargo de membro do Conselho de Governadores do Sistema da Reserva Federal em 18 de dezembro de 2020, para cumprir um mandato que termina em 31 de janeiro de 2030. Antes de sua nomeação para o Conselho, Waller atuava como vice-presidente executivo e diretor de pesquisa no Federal Reserve Bank de St. Louis desde 2009.

Kevin Hassett

Economista pela Swarthmore College, com um doutorado em economia pela Universidade da Pensilvânia, o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Kevin Hasset, é um dos nomes cotados para suceder Powell. Segundo a Bloomberg, Hassett, um dos assessores econômicos mais antigos do presidente Donald Trump, é o favorito para substituir Powell como chefe do Fed.

Recentemente, Hassett reiterou as críticas de Trump ao Fed. Em entrevista concedida à Fox Business neste mês, ele reconheceu que o banco central atua como uma agência independente. No entanto, argumentou que, ao reduzir os juros antes da última eleição presidencial — e mantê-los estáveis recentemente, sob a justificativa de riscos inflacionários associados às tarifas —, o Fed deu motivos para ser alvo das críticas do presidente.

Antes considerado um economista conservador moderado, associado a nomes como Mitt Romney, Hassett passou a integrar o círculo de confiança de Donald Trump nos últimos dez anos. Ao assumir o Conselho Econômico Nacional, adotou uma postura bem distinta da de antecessores como Gary Cohn, que tentou conter os impulsos protecionistas do presidente — e acabou deixando o cargo em pouco tempo. Hassett, por outro lado, abraçou por completo a agenda Make America Great Again (MAGA), reforçando as visões de Trump sobre comércio, política fiscal, inflação e o Federal Reserve em diversas aparições na televisão.

Ao longo dos seus 63 anos, Hassett também trabalhou com Jared Kushner, genro de Trump, em temas ligados à imigração. Durante o primeiro mandato do republicano, ele presidiu o Conselho de Consultores Econômicos por dois anos, período em que defendeu cortes de impostos para empresas e a adoção de mais tarifas sobre produtos importados. Hassett atuou anteriormente como acadêmico de política fiscal no think tank conservador American Enterprise Institute antes de Trump nomeá-lo para o cargo na Casa Branca em 2017.

Scott Bessent

Por fim, aparece o secretário do Tesouro, Scott Bessent, como possível candidato para substituir Powell. Trump chegou a dizer publicamente que o secretário era uma opção para substituir Jerome Powell como chefe do Federal Reserve, mas sugeriu que Bessent não era o principal candidato devido ao seu sucesso em sua função atual – ele está liderando o esforço de Trump para reanimar a economia dos EUA por meio de reformas radicais no comércio, impostos e regulamentação.

Com um histórico extenso no mercado financeiro americano, Bessent, de 62 anos, é formado pela Yale College. Ele foi sócio da Soros Fund Management (SFM) e fundou o Key Square Group, uma empresa global de investimentos macro. O atual secretário do Tesouro atuou como conselheiro econômico, arrecadador de recursos e um dos principais financiadores da campanha presidencial de Donald Trump em 2024.

Em 22 de novembro daquele ano, Trump — já eleito — anunciou sua indicação para o cargo de Secretário do Tesouro em seu segundo mandato. Quando o escolheu para o cargo, Trump disse: "Scott é amplamente respeitado como um dos principais investidores internacionais e estrategistas geopolíticos e econômicos do mundo."