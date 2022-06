Powell estima redução de até US$ 3 trilhões no ciclo atual de diminuição de balanço

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, afirmou, nesta quinta-feira, 23 que o objetivo da autoridade monetária, no ciclo atual de aperto quantitativo (QT, na sigla em inglês), é reduzir o balanço de ativos em cerca de US$ 2,5 trilhões e US$ 3 trilhões.

Em testemunho no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA, Powell reiterou confiança de que o BC conseguirá reduzir a inflação por meio dos instrumentos atualmente disponíveis.

Segundo ele, a estabilidade de preços é crucial para uma economia saudável e é preciso restaurá-la.

O dirigente acrescentou que considera provável que a eventual adoção de uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês) demandará autorização legislativa do Congresso.