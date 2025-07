Powell em Sintra, atividade industrial dos EUA e Plano Safra: o que move os mercados

Nesta terça-feira, 1º de julho, os mercados globais operam com cautela, com os investidores de olho na fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e na divulgação de dados industriais nos Estados Unidos e no Brasil.

As tensões em torno do pacote fiscal de Donald Trump e a proximidade do fim do prazo para a pausa nas tarifas de importação americanas também adicionam incerteza ao pregão.

O mercado monitora os desdobramentos das negociações comerciais com o Canadá e a Europa, além da escalada de críticas de Trump ao presidente do Fed. Na segunda-feira, Trump enviou uma carta escrita à mão a Powell pedindo cortes de juros mais agressivos.

A principal agenda do dia ocorre às 10h30, com o painel do Fórum de Sintra, em Portugal. Estarão presentes Jerome Powell (Federal Reserve), Christine Lagarde (Banco Central Europeu), Kazuo Ueda (Banco do Japão) e Andrew Bailey (Banco da Inglaterra).

Investidores esperam que as autoridades deem pistas sobre a trajetória dos juros em meio ao enfraquecimento do dólar, que vive seu pior primeiro semestre desde os anos 1970.

Agenda dos EUA

Entre os indicadores, o destaque da agenda americana será a divulgação do ISM industrial de junho, às 11h, que mede a atividade das indústrias dos EUA. Antes disso, às 10h45, sai o PMI industrial final de junho, elaborado pela S&P Global.

Também às 11h, o Departamento do Trabalho publica o relatório Jolts, que mostra o número de vagas abertas em maio. No mesmo horário, serão divulgados os gastos com construção referentes ao mês de maio.

Todos esses dados podem influenciar as expectativas sobre os próximos passos do Fed, especialmente antes da divulgação do payroll, o relatório oficial de empregos, marcada para quinta-feira, 3.

No radar hoje

No Brasil, a agenda traz o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) e o Índice de Confiança Empresarial da FGV às 8h, além do PMI industrial da S&P Global às 10h.

Às 11h45, o Tesouro Nacional realiza leilão de LFTs (Tesouro Selic) e NTN-Bs (Tesouro IPCA+).

Em Brasília, está previsto o lançamento do Plano Safra para todos os produtores rurais, com a presença do presidente Lula. Na Câmara dos Deputados, ganha destaque o requerimento de urgência do projeto de lei complementar 41/2019, que trata da revisão de incentivos fiscais.

Às 14h, a ministra Simone Tebet participa da Comissão Mista de Orçamento para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026.

No Senado, segue pendente a votação da MP 1.291/2025, que amplia o uso do Fundo Social do pré-sal e vence na quinta-feira. O recesso do Judiciário começa hoje, com a última sessão do TSE marcada para as 12h.

Mercados internacionais

Na Ásia, as bolsas fecharam sem direção única nesta terça-feira, 1º. O índice CSI 300, da China, subiu 0,17% após o PMI industrial da Caixin superar as expectativas e marcar 50,4 pontos em junho. Os mercados de Hong Kong permaneceram fechados por conta de feriado local.

No Japão, o Nikkei 225 recuou 1,24% após forte alta na véspera, enquanto o Topix caiu 0,73%. O Kospi, da Coreia do Sul, avançou 0,58% e o Kosdaq subiu 0,28%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 fechou estável.

Na Europa, os principais índices operavam em baixa por volta das 7h45 (horário de Brasília). O DAX, da Alemanha, caía 0,54%, o CAC 40, da França, recuava 0,37% e o FTSE 100, do Reino Unido, perdia 0,25%. O índice europeu Stoxx 600 tinha baixa de 0,32%.

Nos Estados Unidos, os futuros também indicavam leve queda: Dow Jones (–0,10%), S&P 500 (–0,23%) e Nasdaq 100 (–0,29%).