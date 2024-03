Powell, balança da China e agenda de resultados com Petro e Petz: 3 assuntos que movem o mercado

O mercado internacional iniciou esta quinta-feira, 7, em tom levemente positivo, com as bolsas dando continuidade aos ganhos registrados na véspera. Ontem, os principais índices de ações dos Estados Unidos fecharam em alta, após dois dias de queda. O que contribuiu para o movimento foram os dados do ADP, que revelaram 140.000 novos empregos privados em fevereiro, levemente abaixo do consenso de 144.000 novos postos.

O dado serve para balizar as expectativas para os números oficiais do mercado de trabalho, previstos para esta sexta-feira, 9. Com investidores ansiosos pelo início das quedas de juros, a tendência é de que qualquer indício de piora aumente as chances de o Federal Reserve (Fed) iniciar os cortes mais cedo. Hoje, investidores precificam apenas 20% de chance de o Fed cortar em maio, sendo a decisão de junho a mais provável para início do afrouxamento monetário. Até lá, ainda há no caminho a decisão de março, a qual muitos investidores acreditavam no início do ano que marcaria as quedas de juros. Sua importância no calendário do Fed deve ser ainda maior, já que será a primeira em que os membros do BC americano apresentarão suas previsões para a taxa de juros do fim deste e dos próximos anos.

Powell no Senado

Enquanto aguardam pela decisão de juros, o mercado segue atento às falas do presidente do Fed, Jerome Powell, no Congresso dos EUA. Hoje, será seu segundo dia de testemunho em Washington sobre as condições financeiras, desta vez, no Senado. Em seu primeiro dia de testemunho, na Câmara, Powell reiterou que ainda não vê espaço para cortar as taxas de juros tão cedo. O encontro público de Powell com os senadores americanos está previsto para às 12h de Brasília.

Balança comercial da China

A China apresentou nesta madrugada dados mais fortes que o esperado para sua balança comercial, com superávit de 890 bilhões de iuanes (cerca de US$ 125 bilhões) em fevereiro. A expectativa era de um saldo positivo de 620 bilhões de iuanes. Tanto as importações quanto as exportações ficaram acima do esperado, com respectivas altas de 3,5% (vs. consenso de 1,5% e 7,1% (vs consenso de 1,9%).

Petrobras (PETR4) e outros balanços

A noite promete ser agitada no mercado brasileiro, com a divulgação de algumas das principais empresas do país. O mais aguardado é o da Petrobras, que também deverá apresentar seus dividendos hoje. A expectativa é de que a companhia, que segue reportando recordes de produção, apresente números fortes, apesar do preço mais baixo do barril de petróleo em relação ao quarto trimestre de 2022. Ainda são esperados para após o encerramento do pregão os balanços da Arezzo (ARZZ3), Petz (PETZ3), Zamp (ZAMP3, do Burguer King) e Track & Field (TFCO4).