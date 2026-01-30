Possível indicação de Trump para o Fed derruba bolsas e ouro; dólar dispara

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar Kevin Warsh como novo presidente do Federal Reserve (Fed) nesta sexta-feira, 30, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg.

Warsh, ex-diretor do banco central americano, visitou a Casa Branca na quinta-feira, 29, reforçando as apostas de que será o escolhido para substituir Jerome Powell no comando da política monetária.

A possibilidade gerou forte reação nos mercados globais.

O ouro caiu 4%, o dólar se valorizou frente a outras moedas e os títulos do Tesouro americano passaram a operar com juros mais altos. O rendimento da Treasury de 10 anos subiu quatro pontos-base, para 4,27% ao ano.

A escolha de Warsh representa um perfil mais hawkish — ou seja, mais propenso a conter a inflação com juros altos — em relação a outros nomes cotados. A reação dos investidores indica expectativa de uma postura menos flexível para cortes de juros em 2026.

Com a notícia da possível nomeação, os principais índices acionários da Ásia caíram. O MSCI Asia-Pacific ex-Japão recuou 0,9%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, caiu 2%. Nos EUA, os futuros do S&P 500 e do Nasdaq caíam 0,7% e 0,8%, respectivamente.

O índice do dólar da Bloomberg avançou 0,4%. Já o bitcoin caiu 2% e o ether recuou 3,6%. O mercado também reagiu a resultados corporativos, como o da Apple, que reportou lucro recorde mas alertou sobre aumento de custos de produção.

Powell deixa o cargo em maio

A indicação encerrará meses de especulação. Trump vinha criticando Powell desde o início do segundo mandato, iniciado em janeiro de 2025, por manter os juros em patamares considerados elevados. A taxa básica está atualmente entre 3,5% e 3,75%.

Embora Warsh tenha se alinhado recentemente ao discurso de Trump em favor de juros mais baixos, sua trajetória no Fed é marcada por posição crítica a programas de estímulo. Em entrevista anterior, Warsh defendeu um banco central com balanço patrimonial menor — o que implicaria redução do volume de ativos sob gestão do Fed.

O mandato de Powell termina formalmente em maio de 2026. Nomeado por Trump em 2018 e reconduzido por Joe Biden em 2022, ele foi confirmado pelo Senado com apoio amplo em ambas as ocasiões.

Preocupações com a independência do Fed

Em entrevista coletiva nesta semana, Powell evitou comentar a sucessão. Questionado sobre a pressão de Trump, afirmou que a autonomia dos bancos centrais é “benéfica para a população” e defendeu que a política monetária não seja usada como instrumento em ciclos eleitorais.

A nomeação de Warsh pode reforçar a percepção de independência do Fed no curto prazo, segundo analistas ouvidos pela Bloomberg. No entanto, sua postura recente favorável à política de Trump gera dúvidas sobre a consistência de suas posições.

O anúncio oficial deve ocorrer ainda nesta sexta-feira.