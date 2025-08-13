Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Em trimestre morno para seguro 'auto', Porto lucra 50% mais - resultado financeiro ajudou

Estratégia financeira é manter rentabilidade da principal fonte de receita dentro da vertical de seguros

Paulo Kakinoff, CEO da Porto: ordem é preservar rentabilidade da carteira (Porto/Divulgação)

Paulo Kakinoff, CEO da Porto: ordem é preservar rentabilidade da carteira (Porto/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Repórter de negócios e finanças

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 08h11.

A Porto (PSSA3) registrou lucro líquido de R$ 878 milhões no segundo trimestre de 2025. A cifra é 50% maior que a registrada um ano antes. A linha final do balanço foi impactada positivamente pelos resultados financeiros e operacionais da companhia, com três das quatro verticais de negócios registrando crescimento de lucro.

A receita líquida do grupo somou R$ 10 bilhões, com crescimento anual de 12%. Principal frente de negócios da empresa, a vertical Porto Seguro registrou um crescimento de 5% em seu faturamento, para R$ 5,4 bilhões. Destaque para Vida, com maior avanço percentual, de 17% ano a ano, e Patrimonial, com alta de 6%. O segmento Auto, o mais relevante dentro dessa vertical, cresceu menos, 3% em prêmios (para R$ 3,9 bilhões) e em frota segurada, com adição de 165 mil veículos (totalizando 6,2 milhões de unidades).

"Temos sido vocais sobre o papel da Porto em preservar a rentabilidade dessa carteira. Temos observado o ambiente competitivo, movimentações em competidores específicos com um nível de agressividade maior. Não é a prática da companhia", afirmou Paulo Kakinoff, CEO da Porto.

O seguro Auto também foi menos afetado pela sinistralidade, cujo índice recou 0,5 ponto percentual no trimestre, para 58,5%. Um ano antes, a Porto sentia no balanço os efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul nessa linha do balanço.

Em Porto Saúde, houve um aumento de 24% no número de beneficiários, atingindo 751 mil, enquanto a parte de seguro odontológico ultrapassou 1 milhão de vidas cobertas. A receita da vertical foi a R$ 2 bilhões, com crescimento anual de 27%

O negócio de banking da companhia, Porto Bank, registrou um crescimento de 29% em cartões e empréstimos, com crescimento semelhante em consórcios, de 28%. O faturamento dessa frente de negócio avançou 30%, para R$ 1,8 bilhão.

A queda na sinistralidade do período, por sua vez, cobrou um preço à vertical Porto Serviço, cuja receita recuou 2% de um ano para o outro, chegando a R$ 624 milhões.

De toda forma, a Porto destaca que as quatro verticais tiveram rentabilidade sobre patrimônio (ROAE) acima de 21% - o índice consolidado foi de 24,6%.

O desempenho financeiro da Porto no 2º trimestre de 2025

O resultado financeiro da Porto no segundo trimestre mais que dobrou na comparação com um ano antes. Com crescimento de 121%, a cifra foi a R$ 376 milhões. A receita da carteira de aplicações financeiras gerida pela tesouraria foi de R$ 431 milhões, com rentabilidade de 86,4% do CDI.

A companhia destacou o desempenho da alocação em títulos indexados à inflação e um impacto positivo da renda variável. Celso Damadi, CFO da companhia, explicou que, no entanto, não houve aumento de exposição a ações - a alocação da carteira nesse tipo de ativo é de apenas 3%.

"A renda variável ajudou, mas não foi por aumento de exposição. O Ibovespa teve performance melhor, foi isso o que contribuiu", diz o executivo.

Revisão de guidance

Quatro pontos das projeções formais da companhia para 2025 sofreram alterações após os resultados do trimestre. A Porto revisou o guidance para crescimento de receita no segmento banking, agora em intervalo entre 20% e 28%. Antes, a empresa previa um intervalo de crescimento entre 14% e 22%.

As perdas de crédito esperadas, por sua vez, sofreram uma pequena alteração, na parte "baixa" do guidance anterior, que era de R$ 1,9 bilhão a R$ 2,3 bilhões - passou à faixa de R$ 2 bilhões a R$ 2,3 bilhões. O índice de eficiência da vertical foi revisto para o intervalo entre 32% e 34% (anteriormente estava entre 32,5% e 34%).

Também houve uma redução nas perspectivas de sinistralidade no segmento saúde, para o intervalo entre 73% e 78% (ante previsão de 75% a 80%). No segundo trimestre, houve um recuo de 2,1 pontos percentuais no índice em relação ao mesmo período do ano passado, para 77,3%.

Por fim, a Porto reduziu ainda a taxa efetiva de imposto de renda, que antes era de 30% a 34%, para o intervalo de 28% a 32%.

Acompanhe tudo sobre:Porto SeguroSegurosBalanços

Mais de Invest

Plano de contingência ao tarifaço e vendas do varejo: o que move os mercados

Por que Wall Street não acredita em oferta de US$ 34,5 bilhões do Perplexity pelo Google Chrome

Mercado global de petróleo deve enfrentar superávit recorde em 2026, diz IEA

Bolsas globais avançam após inflação dos EUA vir abaixo do esperado

Mais na Exame

Brasil

Bolsonaro e aliados devem apresentar alegações finais no STF nesta quarta-feira, 13

Mundo

EUA usam rastreadores em remessas de chips de IA para evitar desvios à China, diz agência

Negócios

Cientista carioca cria IA que sempre acerta o clima — e já fatura milhões

Mercados

Plano de contingência ao tarifaço e vendas do varejo: o que move os mercados