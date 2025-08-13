Por que Wall Street não acredita em oferta de US$ 34,5 bilhões do Perplexity pelo Google Chrome

A startup de inteligência artificial (IA) Perplexity fez uma oferta para comprar o Google Chrome por US$ 34,5 bilhões, mas Wall Street não acredita que isso será possível. Para analistas do mercado, os bilhões são mais uma estratégia de marketing do que, de fato, uma oferta.

Os analistas da Baird Equity Research afirmam que a oferta "não deve ser levada a sério". Eles acreditam que o Perplexity está tentando atrair o interesse de outros compradores e influenciar a decisão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) sobre o caso antitruste contra o Google. O DOJ sugeriu a venda do Chrome como parte das suas medidas contra a empresa, e a oferta de Perplexity poderia ser uma forma de demonstrar sua disposição em colaborar com essa possível venda.

A Baird estima que o valor do Chrome seja de cerca de US$ 100 bilhões, muito acima dos US$ 34,5 bilhões oferecidos pelo Perplexity. Segundo os analistas, a discrepância entre o valor real do navegador e a oferta feita pela startup mostra que a proposta está aquém do esperado para a venda de um ativo tão valioso.

A proposta do Perplexity

O CEO da Perplexity, Aravind Srinivas, detalhou em uma carta enviada ao CEO do Google, Sundar Pichai, que a proposta visa atender ao "interesse público" ao colocar o Chrome sob a gestão de uma entidade independente. Segundo Srinivas, isso resolveria os problemas antitruste do Google, com o Perplexity posicionando-se como a administradora ideal para a enorme base de usuários do Chrome.

A proposta de Perplexity inclui investimentos de US$ 3 bilhões ao longo de dois anos em desenvolvimento e melhorias da infraestrutura do Chrome. A empresa também promete manter o Chromium como código aberto e não alterar as configurações do motor de busca padrão, permitindo que o Google continue sendo a escolha do usuário, mas oferecendo mais opções.

A empresa já tem um navegador próprio, o Comet. Srinivas descreveu o navegador IA da Perplexity como um "sistema operacional cognitivo". Para ele, a aquisição do Chrome aceleraria essa visão transformadora, oferecendo acesso instantâneo a bilhões de usuários e quebrando o domínio do Google no mercado de navegadores, onde o Chrome detém cerca de 65% da participação global.

Por que o Google pode perder o Chrome?

O Google pode ser obrigado a vender o navegador Chrome devido à sua posição dominante no mercado de buscas online e publicidade digital. O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) argumenta que o Chrome é um "canal crítico" para a distribuição do tráfego de buscas, fazendo a empresa virar um monopólio. A venda do navegador é uma das soluções propostas para corrigir o impacto das práticas vistas como anticompetitivas da empresa, incluindo os pagamentos bilionários que o Google faz para parceiros como a Apple e a Samsung para manter seu buscador como padrão em dispositivos e serviços.

O DoJ também está considerando outras medidas, como a obrigatoriedade de compartilhamento do índice de buscas do Google com concorrentes e a venda do sistema operacional Android, caso as primeiras soluções não sejam suficientes para reduzir a vantagem competitiva do Google, especialmente em áreas emergentes como a inteligência artificial. A ideia é impedir que o Google continue utilizando seu poder de mercado para consolidar sua posição nas buscas e em outras tecnologias relacionadas.

As mudanças podem afetar significativamente empresas como a Apple, que recebe cerca de US$ 20 bilhões anuais do Google para manter o buscador como padrão em seus dispositivos e serviços, como o Safari e a Siri. A perda desses pagamentos pode impactar a receita da Apple, levando a companhia a buscar alternativas, como parcerias com outros provedores de busca ou o desenvolvimento de soluções próprias.

Quem mais pode entrar no jogo?

Para os analistas da RBC Capital Markets, a oferta do Perplexity faz parte da dinâmica competitiva do mercado — e pode dar espaço para outras gigantes da IA entrarem na corrida pelo Chrome caso o Google realmente tenha que abrir mão do navegador. Em um cenário de leilão do navegador, Brad Erickson, analista da RBC, disse à Bloomberg Technology que a dona do ChatGPT tem uma posição financeira superior à do Perplexity.

"O Chrome é crucial para impulsionar a distribuição de aplicativos horizontais de IA, e por isso, a OpenAI poderia estar disposta a pagar significativamente mais em um cenário de leilão", afirmou ele. Segundo Erickson, a empresa, apoiada pela Microsoft, está "gerando cerca de US$ 1 bilhão por mês em receita" e recentemente "fechou uma rodada de financiamento recorde de US$ 40 bilhões". Isso posiciona a OpenAI como um concorrente mais crível para a aquisição do Chrome, em comparação com o Perplexity.

Apesar da atenção gerada pela oferta, as ações da Alphabet (GOOGL), controladora do Google, subiram apenas 1,16%. Isso indica que os investidores não acreditam na probabilidade de uma venda, com muitos esperando que o Google busque uma batalha legal para evitar a transação. Às 06h57, no horário de Brasília, as ações do Google operavam em alta de 0,36% no pré-mercado.

Com mais de 3 bilhões de usuários globalmente, comprar o Chrome pode ser "o prêmio final nas guerras da IA".