Por que uma empresa chamada Ovo está causando pânico entre os britânicos

Empresa de distribuição de energia britânica está causando preocupação entre os consumidores (Reprodução)
Repórter
Publicado em 11 de maio de 2026 às 14h43.
Um nome de apenas três letras, que no Brasil é um alimento bastante popular, ganhou outra conotação no Reino Unido. Na verdade, alguns consumidores estão quase em pânico. A preocupação vem no ramo da energia elétrica.
Grupos de defesa do consumidor orientaram clientes da fornecedora de energia Ovo a não entrarem em pânico após a rival E.On anunciar planos para comprar a companhia.
Segundo a organização de consumidores Which?, todas as tarifas atualmente em vigor serão integralmente mantidas e o fornecimento de gás e eletricidade não será afetado pelo acordo proposto. A operação criaria uma das maiores fornecedoras de energia do Reino Unido, disputando com a Octopus a liderança do setor.
A E.On, que possui 5,6 milhões de clientes, e a Ovo, com quatro milhões, continuarão operando separadamente até que haja uma decisão sobre a aprovação do negócio, o que pode ocorrer ainda este ano. O valor da transação não foi divulgado, embora estimativas anteriores indiquem que o acordo pode chegar a até 600 milhões de libras. A aquisição ainda passará por análise dos órgãos reguladores antes de qualquer autorização, de acordo com a BBC.
As duas empresas afirmaram que não haverá mudanças para os consumidores enquanto o negócio estiver sob avaliação dos reguladores e que os contratos existentes, incluindo tarifas fixas, serão respeitados durante todo o prazo acordado.
A editora de energia da Which?, Emily Seymour, afirmou que os clientes da Ovo não precisam se preocupar. “Se você é cliente da Ovo, não entre em pânico: o fornecimento de gás e eletricidade continuará normalmente. A E.On garantiu que as tarifas atuais serão totalmente mantidas e que o serviço seguirá inalterado. Não é necessário tomar nenhuma providência, e o cliente continua livre para mudar de fornecedor se desejar”, disse.
Sabrina Hoque, do site de comparação de preços Uswitch, afirmou à BBC que os clientes da Ovo podem se sentir apreensivos, mas ressaltou que, mesmo se o acordo for aprovado, os saldos de crédito estarão protegidos, já que os clientes seriam transferidos automaticamente.
Se receber aval, a empresa resultante da fusão disputaria com a Octopus a posição de maior fornecedora de energia do país. A participação no mercado doméstico pode ser medida de diferentes formas: se os consumidores de gás e eletricidade forem contabilizados uma única vez, a E.On combinada com a Ovo seria maior; se as contas de gás e eletricidade forem consideradas separadamente, a Octopus permaneceria à frente.
Marc Spieker, diretor de operações comerciais da E.On, afirmou que o Reino Unido é um mercado estratégico de crescimento para a empresa. Segundo ele, a flexibilidade energética e a eletrificação ganham importância crescente e são fundamentais para o sucesso da transição energética. “Na E.On, somos comprometidos em desenvolver soluções que permitam aos clientes em toda a Europa ter um papel ativo na construção de sistemas de energia confiáveis e acessíveis”, declarou.
O fundador da Ovo, Stephen Fitzpatrick, afirmou à BBC que o acordo proposto representa o “próximo passo correto” para clientes, funcionários e para a transição para uma economia de baixo carbono.
Já o secretário regional do sindicato Unison no sudoeste do país, Tim Roberts, disse que os trabalhadores da Ovo têm preocupações compreensíveis sobre os possíveis impactos da aquisição sobre empregos, salários e condições de trabalho. Ele acrescentou que a E.On tem reputação de atuar de forma construtiva com sindicatos e funcionários, o que será relevante ao longo do processo.