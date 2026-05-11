Por que uma empresa chamada Ovo está causando pânico entre os britânicos

Um nome de apenas três letras, que no Brasil é um alimento bastante popular, ganhou outra conotação no Reino Unido. Na verdade, alguns consumidores estão quase em pânico. A preocupação vem no ramo da energia elétrica.

Grupos de defesa do consumidor orientaram clientes da fornecedora de energia Ovo a não entrarem em pânico após a rival E.On anunciar planos para comprar a companhia.

Segundo a organização de consumidores Which?, todas as tarifas atualmente em vigor serão integralmente mantidas e o fornecimento de gás e eletricidade não será afetado pelo acordo proposto. A operação criaria uma das maiores fornecedoras de energia do Reino Unido, disputando com a Octopus a liderança do setor.

A E.On, que possui 5,6 milhões de clientes, e a Ovo, com quatro milhões, continuarão operando separadamente até que haja uma decisão sobre a aprovação do negócio, o que pode ocorrer ainda este ano. O valor da transação não foi divulgado, embora estimativas anteriores indiquem que o acordo pode chegar a até 600 milhões de libras. A aquisição ainda passará por análise dos órgãos reguladores antes de qualquer autorização, de acordo com a BBC.

Sem mudanças para os consumidores

As duas empresas afirmaram que não haverá mudanças para os consumidores enquanto o negócio estiver sob avaliação dos reguladores e que os contratos existentes, incluindo tarifas fixas, serão respeitados durante todo o prazo acordado.

A editora de energia da Which?, Emily Seymour, afirmou que os clientes da Ovo não precisam se preocupar. “Se você é cliente da Ovo, não entre em pânico: o fornecimento de gás e eletricidade continuará normalmente. A E.On garantiu que as tarifas atuais serão totalmente mantidas e que o serviço seguirá inalterado. Não é necessário tomar nenhuma providência, e o cliente continua livre para mudar de fornecedor se desejar”, disse.

Sabrina Hoque, do site de comparação de preços Uswitch, afirmou à BBC que os clientes da Ovo podem se sentir apreensivos, mas ressaltou que, mesmo se o acordo for aprovado, os saldos de crédito estarão protegidos, já que os clientes seriam transferidos automaticamente.

Se receber aval, a empresa resultante da fusão disputaria com a Octopus a posição de maior fornecedora de energia do país. A participação no mercado doméstico pode ser medida de diferentes formas: se os consumidores de gás e eletricidade forem contabilizados uma única vez, a E.On combinada com a Ovo seria maior; se as contas de gás e eletricidade forem consideradas separadamente, a Octopus permaneceria à frente.

Mercado estratégico

Marc Spieker, diretor de operações comerciais da E.On, afirmou que o Reino Unido é um mercado estratégico de crescimento para a empresa. Segundo ele, a flexibilidade energética e a eletrificação ganham importância crescente e são fundamentais para o sucesso da transição energética. “Na E.On, somos comprometidos em desenvolver soluções que permitam aos clientes em toda a Europa ter um papel ativo na construção de sistemas de energia confiáveis e acessíveis”, declarou.

O fundador da Ovo, Stephen Fitzpatrick, afirmou à BBC que o acordo proposto representa o “próximo passo correto” para clientes, funcionários e para a transição para uma economia de baixo carbono.

Já o secretário regional do sindicato Unison no sudoeste do país, Tim Roberts, disse que os trabalhadores da Ovo têm preocupações compreensíveis sobre os possíveis impactos da aquisição sobre empregos, salários e condições de trabalho. Ele acrescentou que a E.On tem reputação de atuar de forma construtiva com sindicatos e funcionários, o que será relevante ao longo do processo.