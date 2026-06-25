Por que um post no Reddit fez a ação da Wendy's subir mais de 40%

As ações da rede de fast-food norte-americana Wendy's fecharam a quarta-feira, 24, em alta de 25%, mas chegaram a avançar mais de 40% durante o pregão. Este foi o maior salto percentual registrado pela companhia desde março de 2020, período em que o mercado acionário se recuperava do choque inicial da pandemia. Nesta quinta-feira, no pré-mercado, dava continuidade aos ganhos, subindo 10%. Isso sem qualquer anúncio oficial ou fato relevante por parte da empresa que justificasse o movimento. O papel foi impulsionado por uma onda de compras de investidores varejistas que transformou o ativo no mais recente alvo do fenômeno das meme stocks.

Mobilização nas redes e fluxo bilionário

A arrancada teve origem nos fóruns de discussão na internet. De acordo com a Bloomberg, o movimento ganhou força após uma publicação — posteriormente removida — no fórum r/WallStreetBets, do Reddit, que pedia aos membros para "salvarem a Wendy's antes que fosse tarde demais".

O ativo alcançou o topo do ranking de tendências na plataforma Stocktwits e registrou a segunda maior quantidade de menções no fórum, segundo dados do agregador SwaggyStocks citados pela Reuters.

Esse engajamento digital traduziu-se em volume financeiro real. Dados da Vanda Research indicam que os investidores individuais aportaram líquidos US$ 2,3 milhões em ações da rede de fast-food apenas na primeira meia hora de pregão na quarta-feira, somando-se aos US$ 2,2 milhões adquiridos no início da semana.

Nostalgia e vulnerabilidade a posições vendidas

O perfil da Wendy's atende aos critérios frequentemente buscados por investidores varejistas em fóruns digitais: marcas tradicionais e papéis depreciados com alta taxa de posições vendidas (short interest). "Esta é definitivamente outra iteração da mania das meme stocks", afirmou Jim Salera, analista da Stephens, em entrevista à Bloomberg. "A Wendy's é uma marca americana clássica da qual muitos investidores de varejo provavelmente têm memórias afetivas, de forma semelhante à nostalgia que estava atrelada à GameStop", completou.

Antes da disparada, as ações acumulavam queda superior a 78% em relação ao pico de preço alcançado em junho de 2021, enfrentando pressões de vendas fracas e cobranças de investidores ativistas. Desde o meio de 2023, o recuo passava de 70%, incluindo uma desvalorização de 24,9% somente em 2026.

Essa derrocada atraiu investidores pessimistas (short sellers), que operavam vendidos em 34% do free float (ações livres para circulação) da companhia até quarta-feira, segundo dados da ORTEX. Com a alta repentina, esses investidores enfrentavam prejuízos teóricos estimados em US$ 45 milhões.

Em entrevista à Reuters, o cofundador da ORTEX, Peter Hillerberg, explicou que, embora o cenário fosse propício para um efeito cascata de recompra forçada de ações (short squeeze), o processo ainda não havia se consolidado. Segundo Hillerberg, a maior parte dos vendedores a descoberto ainda estava perto de seus preços de entrada devido às quedas recentes do ativo e não havia sido obrigada a cobrir as posições. "Isso só muda se o rali continuar correndo", ponderou o executivo.

O movimento ocorre em um contexto mais amplo de otimismo nos mercados norte-americanos. Na noite de quarta-feira, o balanço da Micron surpreendeu positivamente, levando as ações de tecnologia a altas expressivas no after hours e alimentando o apetite por risco no pré-mercado desta quinta-feira.

Reestruturação interna

A disparada nos mercados ocorre em paralelo a um processo de transição na gestão da empresa, que busca reverter os resultados recentes de vendas. No mês passado, a rede nomeou um novo CEO e, na terça-feira imediatamente anterior ao rali, anunciou Steve Cirulis como o novo diretor financeiro (CFO) em substituição a Ken Cook, que seguirá como consultor até o fim de julho.