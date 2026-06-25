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Por que um post no Reddit fez a ação da Wendy's subir mais de 40%

Rede de fast-food vira meme stock e registra maior alta desde a pandemia após postagens em fórum

Varejo: Ações da Wendy's disparam após mobilização no Reddit (Getty Images)

Varejo: Ações da Wendy's disparam após mobilização no Reddit (Getty Images)

Paulo Holland
Paulo Holland

Repórter freelancer

Publicado em 25 de junho de 2026 às 10h48.

As ações da rede de fast-food norte-americana Wendy's fecharam a quarta-feira, 24, em alta de 25%, mas chegaram a avançar mais de 40% durante o pregão. Este foi o maior salto percentual registrado pela companhia desde março de 2020, período em que o mercado acionário se recuperava do choque inicial da pandemia. Nesta quinta-feira, no pré-mercado, dava continuidade aos ganhos, subindo 10%. Isso sem qualquer anúncio oficial ou fato relevante por parte da empresa que justificasse o movimento. O papel foi impulsionado por uma onda de compras de investidores varejistas que transformou o ativo no mais recente alvo do fenômeno das meme stocks.

Mobilização nas redes e fluxo bilionário

A arrancada teve origem nos fóruns de discussão na internet. De acordo com a Bloomberg, o movimento ganhou força após uma publicação — posteriormente removida — no fórum r/WallStreetBets, do Reddit, que pedia aos membros para "salvarem a Wendy's antes que fosse tarde demais".

O ativo alcançou o topo do ranking de tendências na plataforma Stocktwits e registrou a segunda maior quantidade de menções no fórum, segundo dados do agregador SwaggyStocks citados pela Reuters.

Esse engajamento digital traduziu-se em volume financeiro real. Dados da Vanda Research indicam que os investidores individuais aportaram líquidos US$ 2,3 milhões em ações da rede de fast-food apenas na primeira meia hora de pregão na quarta-feira, somando-se aos US$ 2,2 milhões adquiridos no início da semana.

Nostalgia e vulnerabilidade a posições vendidas

O perfil da Wendy's atende aos critérios frequentemente buscados por investidores varejistas em fóruns digitais: marcas tradicionais e papéis depreciados com alta taxa de posições vendidas (short interest). "Esta é definitivamente outra iteração da mania das meme stocks", afirmou Jim Salera, analista da Stephens, em entrevista à Bloomberg. "A Wendy's é uma marca americana clássica da qual muitos investidores de varejo provavelmente têm memórias afetivas, de forma semelhante à nostalgia que estava atrelada à GameStop", completou.

Antes da disparada, as ações acumulavam queda superior a 78% em relação ao pico de preço alcançado em junho de 2021, enfrentando pressões de vendas fracas e cobranças de investidores ativistas. Desde o meio de 2023, o recuo passava de 70%, incluindo uma desvalorização de 24,9% somente em 2026.

Essa derrocada atraiu investidores pessimistas (short sellers), que operavam vendidos em 34% do free float (ações livres para circulação) da companhia até quarta-feira, segundo dados da ORTEX. Com a alta repentina, esses investidores enfrentavam prejuízos teóricos estimados em US$ 45 milhões.

Em entrevista à Reuters, o cofundador da ORTEX, Peter Hillerberg, explicou que, embora o cenário fosse propício para um efeito cascata de recompra forçada de ações (short squeeze), o processo ainda não havia se consolidado. Segundo Hillerberg, a maior parte dos vendedores a descoberto ainda estava perto de seus preços de entrada devido às quedas recentes do ativo e não havia sido obrigada a cobrir as posições. "Isso só muda se o rali continuar correndo", ponderou o executivo.

O movimento ocorre em um contexto mais amplo de otimismo nos mercados norte-americanos. Na noite de quarta-feira, o balanço da Micron surpreendeu positivamente, levando as ações de tecnologia a altas expressivas no after hours e alimentando o apetite por risco no pré-mercado desta quinta-feira.

Reestruturação interna

A disparada nos mercados ocorre em paralelo a um processo de transição na gestão da empresa, que busca reverter os resultados recentes de vendas. No mês passado, a rede nomeou um novo CEO e, na terça-feira imediatamente anterior ao rali, anunciou Steve Cirulis como o novo diretor financeiro (CFO) em substituição a Ken Cook, que seguirá como consultor até o fim de julho.

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