Por que o McDonald’s mira expansão no Texas para reconquistar liderança global

O McDonald’s iniciou uma nova fase de expansão nos Estados Unidos, abrindo restaurantes em cidades de rápido crescimento no norte do Texas, como Celina, Prosper e Oak Point. As informações foram divulgadas pela Bloomberg nesta quarta-feira, 1º.

A estratégia busca reconquistar o título de maior rede de fast-food do mundo e alcançar 50 mil locais globalmente, somando quase 10 mil novos restaurantes nos próximos quatro anos.

A expansão mira regiões onde a rede ficou atrás do crescimento populacional. Mais de 2 milhões de pessoas se mudaram para o norte do Texas desde 2020, e o estado concentra um quarto dos novos restaurantes da empresa no país.

Em Celina, por exemplo, a população cresceu de 17 mil para quase 65 mil em cinco anos, e a cidade já recebeu dois novos McDonald’s em locais estratégicos.

Estratégia de expansão

O objetivo da rede é estar a cinco minutos de carro do maior número possível de clientes, especialmente em subúrbios em crescimento. Para isso, os novos restaurantes contam com drive-thrus modernos, quiosques digitais e áreas de montagem para pedidos móveis e de entrega.

Além de gerar receita direta, a expansão fortalece a base de royalties de franqueados. “Proximidade é igual à frequência, e é igual à lucratividade”, explicou Tabassum Zalotrawala, diretora de desenvolvimento do McDonald’s.

A iniciativa também posiciona a rede para competir com marcas em ascensão na região, como Chipotle e Five Guys.

Desempenho

Apesar da rápida expansão, as novas unidades recebem menos visitantes do que restaurantes já consolidados. A expectativa é que o fluxo se equipare em dois a três anos.

O diretor financeiro Ian Borden afirmou à Bloomberg que a empresa segue monitorando o desempenho das inaugurações. As ações do McDonald’s acumulam alta de 3,7% no ano, com margens de lucro em crescimento constante. O valor de mercado da rede está em torno de US$ 215 bilhões.