Por que o Ibovespa sobe hoje? Bolsa é puxada por Vale (VALE3) e bancos

O Ibovespa avançou pela tarde, aumentando os ganhos, e passou a operar nas máximas desta segunda-feira, 5. O principal índice da bolsa de valores brasileira é puxado por ações da Vale (VALE3), que sobem mais de 1% na sessão de hoje e também por papéis de bancos.

Por volta das 16h, o Ibovespa subia 1%, para 162.137 pontos. Além da Vale, papéis de "bancões", que também têm grande peso no índice contribuíam com a alta. Os papéis do Bradesco (BBDC4) subiam quase 4% e o Itaú (ITUB4), banco com maior influência no Ibovespa, avançava 2%.

Construtoras tinham a maior alta do índice no momento, com MRV (MRVE3) liderando os ganhos, avançando mais de 6%. Cyrela (CYRE3), que havia sido penalizada nas últimas sessões por conta de um aumento de capital, recuperava as perdas subindo mais de 5%. Direcional também aparecia no "top five", avançando mais de 4%.

Na ponta oposta, as ações da C&A (CEAB3) lideravam com folga as perdas do índice, recuando mais de 10%. Brava Energia (BRAV3) era a segunda colocada da lista de maiores baixas, caindo mais de 5%.

Petrobras (PETR3,PETR4) não está na lista dos piores desempenhos do índice, mas também cai forte, com recuo de mais de 1,5%, tanto para as ações ordinárias quanto as preferenciais. Pela relevância que tem na carteira do Ibovespa, a queda acaba limitando os ganhos do índice.

O pregão de hoje é o primeiro da bolsa brasileira após os eventos geopolíticos do fim de semana, que terminaram com a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Nos Estados Unidos, ao contrário daqui, as ações das petrolíferas operam em forte alta.