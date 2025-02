Por que o excesso de confiança de Wall Street pode ser um problema

O excesso de confiança em Wall Street pode ser um perigo para o mercado de ações, alerta uma reportagem do Business Insider. Embora os índices tenham atingido máximas históricas, fatores como aumento nos preços de produtos básicos, estagnação imobiliária e tensões políticas são pouco debatidos.

A pesquisa do Conference Board revelou que, em novembro de 2024, um número recorde de investidores apostava na alta do mercado em 2025. No entanto, a história mostra que picos de otimismo já precederam grandes quedas, como em 2000 e 2018, quando o S&P 500 caiu 10% após um período de grande confiança.

"O otimismo também vem da sensação de melhora na qualidade de vida", disse a economista Stephanie Guichard, do Conference Board. O relatório destaca que salários superam a inflação há 21 meses, e mais americanos estão se ajustando aos preços atuais.

A incerteza sobre o futuro da economia pode testar essa euforia do mercado. Caso as expectativas não se concretizem, Wall Street pode enfrentar uma correção significativa.