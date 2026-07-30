Por que o dólar está caindo hoje? Inflação nos EUA muda humor no mercado

Dólar: moeda americana cai após dados mais fracos da economia dos EUA. (sakchai vongsasiripat/Getty Images)
Repórter de Invest
Publicado em 30 de julho de 2026 às 15h58.
O dólar opera em queda nesta quinta-feira, 30, e na faixa comercial voltou ao valor de R$ 5,07, acompanhando um movimento global de enfraquecimento da moeda após novos dados da economia dos Estados Unidos reforçarem a expectativa de que o Federal Reserve (Fed) não precise voltar a elevar os juros no curto prazo.
O Índice do Dólar (DXY), que mede o desempenho da divisa frente a uma cesta de moedas fortes, também recuava 0,89%, aos 99,92 pontos, enquanto o dólar à vista caía 0,66%, para R$ 5,0741.
A principal mudança de humor veio da divulgação de indicadores que mostraram uma desaceleração da economia americana. O Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA cresceu 1,5% no segundo trimestre, abaixo da expectativa de 2,1%.
Ao mesmo tempo, o índice de preços de gastos com consumo (PCE), uma das principais medidas da inflação no Fed, mostrou uma leitura mais moderada, reduzindo a pressão para um novo aperto monetário.
"Esse conjunto reduz, pelo menos momentaneamente, a pressão para que o Federal Reserve volte a subir os juros e provoca uma venda global de dólares", de acordo com o diretor de Câmbio da Ourominas, Elson Gusmão.
A desvalorização do dólar também ganhou intensidade com suspeitas de que o governo japonês voltou a atuar no mercado cambial para conter a desvalorização do iene, que está no menor patamar frente à moeda americana nos últimos 40 anos.
A possível venda de dólares pressionou ainda mais o DXY e ampliou o movimento de fortalecimento de moedas emergentes, incluindo o real. Para a estrategista de ações da Nomad, Rebecca Nossig, esse efeito acabou beneficiando diretamente países como o Brasil.
"A provável venda maciça de dólares pelo Japão para conter a queda do iene pressionou fortemente para baixo o índice DXY, que mede a força da moeda americana contra uma cesta de moedas fortes, gerando um efeito cascata de liquidez que beneficia diretamente as divisas de países emergentes", relatou.
Além do ambiente externo, fatores domésticos reforçaram o movimento de valorização da moeda brasileira. Nesta quinta-feira, 30, o mercado repercute a queda da taxa de desemprego para 5,4% no segundo trimestre e o recuo de 1,16% do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) em julho.
Para Gusmão, o cenário brasileiro complementa o movimento observado no exterior. "O dólar próximo de R$ 5,07 reflete três forças atuando juntas: dólar mais fraco no mundo, dados domésticos favoráveis e entrada de recursos em ativos brasileiros", detalhou em entrevista à EXAME.
Outro ponto que sustenta o real é o diferencial de juros entre Brasil e EUA. Já que, mesmo com a manutenção da taxa americana entre 3,50% e 3,75% na última decisão do Fed na quarta-feira, 29, o Brasil continua oferecendo rendimentos significativamente maiores.
O mercado também acompanha a temporada de balanços corporativos, com expectativa pelos resultados da Vale após o fechamento da B3. Nossig destaca, além disso, que a correção recente do petróleo também melhora o ambiente para os mercados.
"O movimento favorável ao real ganha tração extra com o alívio nas cotações do petróleo, que passam por uma correção após a disparada recente motivada pelas tensões no Oriente Médio, amenizando os receios sobre a inflação global", esclareceu em fala à EXAME.No entanto, apesar da queda expressiva da moeda americana nesta sessão, as fontes alertam que ainda é cedo para interpretar o movimento como uma tendência definitiva.
"A queda de hoje é relevante, mas não significa que o investidor deva abandonar a diversificação internacional. Dolarizar e investir globalmente é uma estratégia patrimonial de longo prazo, e não uma aposta sobre a cotação do dólar amanhã", acrescentou Gusmão.