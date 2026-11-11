Por que o carnê que pesou na crise da Casas Bahia ajudou o Magalu a crescer

RESUMO ＋ A varejista Magalu informou na segunda-feira, 9, que a Magalupay SCFI, financeira do grupo responsável pelo carnê, originou R$ 444,5 milhões em crédito direto ao consumidor no terceiro trimestre de 2026 e quase dobrou o lucro ante o trimestre anterior. O carnê do Magalu apoiou as vendas das lojas físicas e a margem bruta, mas as provisões para perdas cresceram 48%.

O carnê, que por décadas foi a marca registrada da Casas Bahia, passou a carregar mais risco do que retorno para a varejista com os juros altos. No Magalu, o mesmo instrumento ajuda a vender nas lojas e a melhorar a margem. A financeira da companhia originou R$ 444,5 milhões em crédito direto ao consumidor (CDC) no terceiro trimestre e quase dobrou o lucro em relação aos três meses anteriores.

Os números estão no balanço do terceiro trimestre de 2026, divulgado pelo Magalu na segunda-feira, 9. A Magalupay SCFI, financeira que integra o braço de serviços financeiros Magalupay, encerrou setembro com carteira bruta de R$ 838,5 milhões e lucro líquido de R$ 32,3 milhões, ante R$ 17 milhões no segundo trimestre.

O contraste com a principal concorrente é direto. A Casas Bahia, que pediu recuperação judicial em 16 de agosto com R$ 17,3 bilhões em dívidas, tinha R$ 6,17 bilhões em saldo bruto de crediário em junho e estimava perder 13% dessa carteira, cerca de R$ 805 milhões.

Os carnês respondiam por 15,9% das vendas da rede. No balanço do segundo trimestre, a própria companhia afirmou que a alta da Selic teve "efeitos especialmente severos" sobre um negócio "estruturalmente dependente" de crediário.

Como o Magalu trouxe o carnê para dentro de casa

A virada começou em fevereiro de 2025, quando a Magalupay recebeu do Banco Central (BC) a licença de sociedade de crédito, financiamento e investimento (SCFI). Naquele ano, apenas cerca de 10% da originação do CDC passava pela financeira própria.

A fatia chegou a aproximadamente 50% no fim de março de 2026. Desde maio, a Magalupay SCFI responde por toda a originação do crédito direto ao consumidor nas lojas físicas.

Na prática, o cliente compra uma geladeira ou um celular e parcela o valor no carnê, físico ou digital, sem usar cartão de crédito. Quem empresta o dinheiro é a financeira do próprio grupo, e a receita dos juros fica dentro da companhia. Segundo a XP, a SCFI tem margens estruturalmente mais elevadas.

Para bancar a carteira, o Magalu passou a captar no mercado. Em abril, a Magalupay SCFI emitiu seus primeiros Certificados de Depósito Bancário (CDBs), com taxas de 102,5% a 104,5% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e recebeu nota AA-(bra) da Fitch. O BC também autorizou o aumento do capital da financeira de R$ 40 milhões para R$ 360 milhões.

A meta da companhia é financiar todo o crescimento do CDC com recursos próprios até o fim de 2026.

Onde o carnê aparece no balanço

O efeito mais visível está na margem. A margem bruta do Magalu chegou a 31,6% no terceiro trimestre, sustentada, segundo a XP, pela migração do CDC para a financeira.

O crédito também apoiou as lojas físicas ao longo do ano. No primeiro trimestre, os meios de pagamento próprios, que incluem os cartões Luizacred, a conta digital Magalupay e o carnê, responderam por 18% das transações do Magalu.

No segundo trimestre, a fatia subiu para 19%, alta de 2 pontos percentuais, puxada pelo crescimento do CDC, segundo a companhia.

As lojas físicas cresceram 10% no terceiro trimestre e aceleraram para 16% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025. Parte do avanço vem do espaço deixado pela Casas Bahia, que fechou 298 lojas neste ano.

De acordo com o Itaú BBA, cerca de dois terços das unidades encerradas pela concorrente tinham uma loja do Magalu a até 400 metros de distância.

Por que o carnê não pesa da mesma forma

A primeira diferença é a escala. Mesmo somando os contratos antigos, a carteira de CDC do Magalu fechou 2025 em R$ 1,8 bilhão, menos de um terço do crediário que a Casas Bahia carregava em junho.

A segunda é o custo do dinheiro. A Casas Bahia financiava parte do crediário por meio do Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI), cujo custo chegou a 17,98% ao ano, segundo os documentos da recuperação judicial. A taxa média cobrada no carnê era de 177,03% ao ano.

Com famílias mais endividadas, a inadimplência avançou. A estimativa de perdas da carteira da Casas Bahia subiu de 12,2% em dezembro de 2025 para 13% em junho de 2026.

O risco de crescer com juros altos

A expansão do Magalu também tem custo. As provisões para perdas com crédito da companhia subiram 48% no trimestre, para R$ 167 milhões, 28% acima do que o Itaú BBA projetava.

O banco atribui a alta ao provisionamento antecipado de uma carteira de CDC que cresce rápido e elevou em 17,8% a estimativa de provisões para 2027. Do lado dos cartões, a inadimplência acima de 90 dias da Luizacred caiu 0,7 ponto percentual, para 7,3%.

Há sinais de acomodação. No terceiro trimestre, a participação dos meios de pagamento próprios nas transações recuou para 17%, ante 20% um ano antes, segundo a XP. A corretora atribui a queda à migração de parte dos clientes para cartões de outros bancos por causa das condições comerciais.

Os juros pesam sobre toda a tese. O Itaú BBA passou a trabalhar com a Selic sem cortes em 2027, reduziu em 14,1% a projeção de lucro do Magalu para o ano e cortou o preço-alvo da ação de R$ 16 para R$ 14,50, mantendo a recomendação de compra.

O próximo teste é a Black Friday, para a qual o Magalu elevou os estoques em R$ 378 milhões no trimestre, segundo o Itaú BBA. A Casas Bahia adiou para 10 de dezembro a divulgação do balanço do terceiro trimestre, quando será possível comparar o crediário das duas redes no mesmo período.