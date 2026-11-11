Por que o carnê que pesou na crise da Casas Bahia ajudou o Magalu a crescer

Maquininha do Magalu: financeira própria originou R$ 444,5 milhões em crédito direto ao consumidor no terceiro trimestre (Magalu)
Repórter de Mercados
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 10h04.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 10h48.
A varejista Magalu informou na segunda-feira, 9, que a Magalupay SCFI, financeira do grupo responsável pelo carnê, originou R$ 444,5 milhões em crédito direto ao consumidor no terceiro trimestre de 2026 e quase dobrou o lucro ante o trimestre anterior. O carnê do Magalu apoiou as vendas das lojas físicas e a margem bruta, mas as provisões para perdas cresceram 48%.
O carnê, que por décadas foi a marca registrada da Casas Bahia, passou a carregar mais risco do que retorno para a varejista com os juros altos. No Magalu, o mesmo instrumento ajuda a vender nas lojas e a melhorar a margem. A financeira da companhia originou R$ 444,5 milhões em crédito direto ao consumidor (CDC) no terceiro trimestre e quase dobrou o lucro em relação aos três meses anteriores.
Os números estão no balanço do terceiro trimestre de 2026, divulgado pelo Magalu na segunda-feira, 9. A Magalupay SCFI, financeira que integra o braço de serviços financeiros Magalupay, encerrou setembro com carteira bruta de R$ 838,5 milhões e lucro líquido de R$ 32,3 milhões, ante R$ 17 milhões no segundo trimestre.
O contraste com a principal concorrente é direto. A Casas Bahia, que pediu recuperação judicial em 16 de agosto com R$ 17,3 bilhões em dívidas, tinha R$ 6,17 bilhões em saldo bruto de crediário em junho e estimava perder 13% dessa carteira, cerca de R$ 805 milhões.
Os carnês respondiam por 15,9% das vendas da rede. No balanço do segundo trimestre, a própria companhia afirmou que a alta da Selic teve "efeitos especialmente severos" sobre um negócio "estruturalmente dependente" de crediário.
A virada começou em fevereiro de 2025, quando a Magalupay recebeu do Banco Central (BC) a licença de sociedade de crédito, financiamento e investimento (SCFI). Naquele ano, apenas cerca de 10% da originação do CDC passava pela financeira própria.
A fatia chegou a aproximadamente 50% no fim de março de 2026. Desde maio, a Magalupay SCFI responde por toda a originação do crédito direto ao consumidor nas lojas físicas.
Na prática, o cliente compra uma geladeira ou um celular e parcela o valor no carnê, físico ou digital, sem usar cartão de crédito. Quem empresta o dinheiro é a financeira do próprio grupo, e a receita dos juros fica dentro da companhia. Segundo a XP, a SCFI tem margens estruturalmente mais elevadas.
Para bancar a carteira, o Magalu passou a captar no mercado. Em abril, a Magalupay SCFI emitiu seus primeiros Certificados de Depósito Bancário (CDBs), com taxas de 102,5% a 104,5% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), e recebeu nota AA-(bra) da Fitch. O BC também autorizou o aumento do capital da financeira de R$ 40 milhões para R$ 360 milhões.
A meta da companhia é financiar todo o crescimento do CDC com recursos próprios até o fim de 2026.
O efeito mais visível está na margem. A margem bruta do Magalu chegou a 31,6% no terceiro trimestre, sustentada, segundo a XP, pela migração do CDC para a financeira.
O crédito também apoiou as lojas físicas ao longo do ano. No primeiro trimestre, os meios de pagamento próprios, que incluem os cartões Luizacred, a conta digital Magalupay e o carnê, responderam por 18% das transações do Magalu.
No segundo trimestre, a fatia subiu para 19%, alta de 2 pontos percentuais, puxada pelo crescimento do CDC, segundo a companhia.
As lojas físicas cresceram 10% no terceiro trimestre e aceleraram para 16% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2025. Parte do avanço vem do espaço deixado pela Casas Bahia, que fechou 298 lojas neste ano.
De acordo com o Itaú BBA, cerca de dois terços das unidades encerradas pela concorrente tinham uma loja do Magalu a até 400 metros de distância.
A primeira diferença é a escala. Mesmo somando os contratos antigos, a carteira de CDC do Magalu fechou 2025 em R$ 1,8 bilhão, menos de um terço do crediário que a Casas Bahia carregava em junho.
A segunda é o custo do dinheiro. A Casas Bahia financiava parte do crediário por meio do Crédito Direto ao Consumidor com Interveniência (CDCI), cujo custo chegou a 17,98% ao ano, segundo os documentos da recuperação judicial. A taxa média cobrada no carnê era de 177,03% ao ano.
Com famílias mais endividadas, a inadimplência avançou. A estimativa de perdas da carteira da Casas Bahia subiu de 12,2% em dezembro de 2025 para 13% em junho de 2026.
A expansão do Magalu também tem custo. As provisões para perdas com crédito da companhia subiram 48% no trimestre, para R$ 167 milhões, 28% acima do que o Itaú BBA projetava.
O banco atribui a alta ao provisionamento antecipado de uma carteira de CDC que cresce rápido e elevou em 17,8% a estimativa de provisões para 2027. Do lado dos cartões, a inadimplência acima de 90 dias da Luizacred caiu 0,7 ponto percentual, para 7,3%.
Há sinais de acomodação. No terceiro trimestre, a participação dos meios de pagamento próprios nas transações recuou para 17%, ante 20% um ano antes, segundo a XP. A corretora atribui a queda à migração de parte dos clientes para cartões de outros bancos por causa das condições comerciais.
Os juros pesam sobre toda a tese. O Itaú BBA passou a trabalhar com a Selic sem cortes em 2027, reduziu em 14,1% a projeção de lucro do Magalu para o ano e cortou o preço-alvo da ação de R$ 16 para R$ 14,50, mantendo a recomendação de compra.
O próximo teste é a Black Friday, para a qual o Magalu elevou os estoques em R$ 378 milhões no trimestre, segundo o Itaú BBA. A Casas Bahia adiou para 10 de dezembro a divulgação do balanço do terceiro trimestre, quando será possível comparar o crediário das duas redes no mesmo período.
A Magalupay SCFI, financeira do grupo, originou R$ 444,5 milhões em crédito direto ao consumidor no terceiro trimestre de 2026. A financeira encerrou setembro com carteira bruta de R$ 838,5 milhões e lucro líquido de R$ 32,3 milhões, ante R$ 17 milhões no trimestre anterior.
O Magalupay é o braço de serviços financeiros do Magalu, que reúne conta digital, pagamentos, cartões Luizacred, seguros e consórcio. A Magalupay SCFI é a financeira dentro desse braço, autorizada pelo Banco Central, que concede o crédito do carnê.
O carnê permite ao cliente parcelar compras, em formato físico ou digital, sem usar cartão de crédito. Desde maio de 2026, a Magalupay SCFI concede todo o crédito direto ao consumidor nas lojas físicas, o que mantém a receita de juros dentro do grupo.
O crédito próprio apoiou as vendas das lojas físicas ao longo do ano: os meios de pagamento próprios chegaram a 19% das transações no segundo trimestre, puxados pelo CDC. Segundo a XP, a migração do CDC para a Magalupay SCFI sustentou a margem bruta, que chegou a 31,6% no terceiro trimestre.
A carteira de crédito direto ao consumidor do Magalu fechou 2025 em R$ 1,8 bilhão, menos de um terço dos R$ 6,17 bilhões que a Casas Bahia carregava em junho de 2026. A Casas Bahia estimava perder 13% de sua carteira, cerca de R$ 805 milhões, e afirmou que a alta da Selic teve efeitos especialmente severos sobre seu negócio dependente de crediário.
As provisões para perdas com crédito do Magalu subiram 48% no terceiro trimestre, para R$ 167 milhões, puxadas pela expansão do carnê. O Itaú BBA atribuiu a alta ao provisionamento antecipado de uma carteira em rápida expansão e elevou em 17,8% sua estimativa de provisões para 2027.
A Magalupay SCFI passou a captar recursos no mercado e emitiu seus primeiros CDBs em abril, com taxas entre 102,5% e 104,5% do CDI. O Banco Central também autorizou o aumento do capital da financeira de R$ 40 milhões para R$ 360 milhões, e o Magalu pretende financiar todo o crescimento do crédito direto ao consumidor com recursos próprios até o fim de 2026.