Por que o apresentador Jimmy Fallon foi desafiado a apostar R$ 1 milhão em empresa de ‘carro voador’

A Archer Aviation, empresa de táxis aéreos, já enfrentou ações de investidores que apostam na queda de suas ações — conhecidos como short-sellers ("vendedores a descoberto", em tradução livre), que alugam papéis de uma empresa para vendê-los e lucrar com a queda futura, recomprando por um preço menor.

Desta vez, a operação envolve um desafio inusitado: uma aposta de US$ 1 milhão feita ao apresentador Jimmy Fallon.

De acordo com informações da Bloomberg, a Culper Research, agência de pesquisa e investimentos sediada em Nova York, acusa a Archer de “mentir sistematicamente” sobre o avanço do desenvolvimento de sua principal aeronave e-VTOL, o modelo elétrico de decolagem e pouso vertical chamado Midnight.

A empresa também alega que a Archer pagou milhões para garantir a participação do CEO, Adam Goldstein, no programa “The Tonight Show”, apresentado por Fallon, um dos mais assistidos da TV americana, em 15 de maio.

Um mês antes, Fallon esteve presente em um evento promocional da Archer, empresa que desenvolve o “carro voador”. Agora, a Culper desafia o apresentador a provar sua confiança no projeto.

Como o desafio funcionaria?

A proposta é que ambos depositem US$ 1 milhão em garantia.

Caso Fallon, um piloto e mais três passageiros completem um voo comercial com o Midnight, seguindo as normas da FAA (agência americana de aviação civil), antes do encerramento das Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, ele leva a quantia acumulada.

Se o voo não acontecer, a Culper vence a aposta e se compromete a doar o dinheiro para instituições de caridade. O desafio foi divulgado na rede social X (antigo Twitter).

O prazo tem relação com o fato de que a Archer foi anunciada como fornecedora oficial de táxis aéreos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028. Representantes do programa “Tonight Show” e de apresentador Fallon não comentaram o assunto até o momento.

Além da recente aparição do CEO no programa, um vídeo publicado em 23 de abril no Instagram, nos perfis do apresentador, de Adam Goldstein e da empresa, mostra imagens do evento de lançamento do modelo Midnight, realizado em Nova York em meados de abril.

A reação da Archer

No relatório da Culper, há menção a investigadores posicionados em áreas de testes da Archer, que indicam que a aeronave está “longe de estar pronta para voar”, o que contradiz as declarações da companhia.

Outras gestoras, como Grizzly Research e Kerrisdale Capital, também já criticaram a Archer. Atualmente, cerca de 17% das ações da empresa estão vendidas a descoberto, segundo dados da S3 Partners.

Em resposta, um porta-voz da Archer afirmou que Christian Lamarco, fundador da Culper, tem fama de “apostar na queda e distorcer” ações, e classificou as alegações como infundadas, sem acrescentar mais detalhes.

Corrida pelo futuro

Startups e grandes players da aviação, como a americana Boeing e a brasileira Embraer, competem para desenvolver e, futuramente, fabricar em escala táxis aéreos elétricos, que prometem reduzir tempos de deslocamento urbano e desafogar o trânsito.

O setor conta com apoio de investidores influentes, como Cathie Wood, cuja Ark Investment Management é acionista da Archer e de outras empresas do segmento.