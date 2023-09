Por que este family office com clientes bilionários não recomenda fundo de ações

Pouco mais de trinta anos separam os fundadores da Sten Gestão Patrimonial, Bruno Rodrigues e Sávio Barros. Prodígio, Bruno Rodrigues carrega no currículo diversas Olimpíadas de exatas e a honra de ter se tornado um dos mais novos executivos do Credit Suisse. Aos 28, como Chefe de Investimentos para a América Latina, já liderava uma equipe de mais de 60 colaboradores de um dos maiores bancos do mundo. É em Sávio Barros que seu raciocínio lógico apurado encontra com o equilíbrio para tocar um mais novos multifamily offices da região da Faria Lima. Barros, que começou como office boy no Banco Garantia, alcançou o cargo de vice-presidente comercial do Credit Suisse e, aos 61, decidiu montar seu próprio negócio.

A experiência de quem conhece os caminhos do mercado financeiro fez com que a Sten, em pouco mais de um mês de vida, acumulasse R$ 6 bilhões sob gestão, valor muito superior ao de gestoras que existem há décadas. Mas a dupla só está no começo. Com o sétimo bilhão já no pipeline, o objetivo é fechar o ano com R$ 10 bilhões na conta.

Boutique, a Sten quer passar longe de ser vista como um multifamilly office que busca o crescimento desenfreado. Até agora, apenas sete famílias colocaram dinheiro — e muito — no negócio. A ideia é justamente atender a um número seleto de clientes.

"Na área de gestão de fortunas em grandes bancos, cada pessoa da equipe técnica chega a atender 60 famílias. Nossa ideia é atender até 60 famílias no total. Além de Rodrigues, outras 10 pessoas fazem parte da equipe técnica da Sten, na função de analisar os mercados para encontrar as melhores oportunidades para a preservação de patrimônio e atender as famílias.

Sten vem de rocha, em norueguês, e traduz parte da filosofia do grupo, "Queremos ser resistentes e perenes ao longo do tempo, como uma rocha. Por isso, buscamos oportunidades sólidas."

Diferentemente da visão consensual do mercado, Rodrigues não vê o mercado de ações como uma posição estrutural para o portfólio de seus clientes. Ao menos não o brasileiro. "Gostamos apenas de posições táticas, e sempre por meio de ETFs. Hoje, por exemplo, vemos uma oportunidade de investimento no SMLL 11, que deve se beneficiar da queda de juros por ter maior presença de empresas com viés local. Mas não é algo que manteremos para sempre."

Por que a Sten não investe em fundos de ações?

Rodrigues também busca alocações por meio de fundos, especialmente multimercados e estrangeiros. Fundos de ações brasileiros, porém, não entram na lista.

Além de ver a bolsa brasileira como um bom investimento em apenas algumas janelas de oportunidades, outro fator tem mantido a Sten longe desses fundos: a rentabilidade relativamente baixa em relação ao Ibovespa. "Pouquíssimos são os fundos que conseguem bater o benchmark ao longo do tempo. Buscamos uma rentabilidade consistente e em fundos de ações é muito difícil encontrar isso."

Outro fator é que, especialmente em fundos que conseguem uma boa rentabilidade relativa, o período de resgate é mais longo, sendo muitas vezes de mais de um mês. "Isso impede a nossa saída rápida, em caso de mudança de cenário. No caso do SMLL11, por exemplo, é só vender na bolsa", comentou o sócio da Sten.

A visão é diferente em relação ao mercado americano, onde veem um retorno médio de 8% a 9% ao ano no longo prazo. Agora, contudo, a Sten está com uma visão menos otimista, dada a atratividade de títulos de renda fixa no exterior. "Eles estão com níveis de rentabilidade muito próximos aos históricos das bolsas americanas. Então estamos dando preferência a eles, dado o maior grau de segurança."

Toda a alocação, no entanto, vai depender de cliente para cliente. "Cada um tem uma carteira personalizada para atender cada uma de suas necessidades, se tem mais gasto em dólar ou em real ou se planeja enviar o filho para estudar no exterior, por exemplo."