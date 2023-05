Por que esta gestora aumentou fatia para 10% da Time4Fun (SHOW3) após empresa perder o Lollapalooza

A Loyall Capital Partners informou ter atingido 10,18% de participação na Time4Fun (SHOW3). O aumento da posição, que antes era de cerca de 7% da empresa, ocorreu após o vencimento do contrato para a realização do festival Lollapalooza neste ano. A decisão de não renovar o contrato, segundo informado pela Time4Fun partiu da Live Nation, acionista controladora da Rock World (empresa organizadora do Rock in Rio) e da C3 Presents, que optou por centralizar a operação de todos seus festivais no Brasil. Após o anúncio, a ação chegou a cair 32,7%, indo à mínima de R$ 1,34.

Desde então, a ação subiu cerca de 23%, mas, na visão da Loyall Investimentos, os papéis ainda estão muito baratos. Segundo Guilherme Mamprin, sócio e gestor da Loyall Capital, houve uma reação exagerada à perda do contrato do Lollapalooza.

Além do Lollapalooza

"O preço ficou bastante atrativo após o anúncio de encerramento do contrato com o Lollapalooza. A companhia não é só o Lollapalooza e deve ter um momento interessante pela frente, já que o mercado continua propício para o setor de entretenimento. Ainda há uma demanda reprimida", afirmou Mamprin em entrevista à Exame Invest.

Sem o festival, a empresa tem se voltado para shows individuais e festivais próprios. "É uma estratégia que demora mais para ser bem acertada, demanda investimentos de longo prazo e a construção de uma marca. Já os shows fechados individualmente com artistas deve servir para a companhia recompor sua receita de curto e médio prazo para que seu projeto continue crescendo", comentou o gestor.

A atual posição da Loyall na Time4Fun equivale a uma fatia de R$ 11,3 milhões na empresa, considerando a cotação de R$ 1,65 em que os papéis estão sendo negociados no pregão desta quinta-feira, 18.

O preço para o qual as ações caíram após encerramento do contrato com o Lollapalooza, ressaltou Mamprim, foi muito próximo do de 2020,quando a Loyall começou a montar posição na empresa em meio ao ápice da pandemia. Na época, as ações da Time4Fun chegaram a bater a mínima de R$ 1,18. Só que o cenário atual é bem diferente daquele de 2020, pontuou o gestor.

Mais comprados do que nunca

"Quando começamos a investir na Time4Fun o cenário era de muito mais risco. A companhia não operava e estava quase sem receita, enxugando custos para sobreviver. Hoje, a ação está no mesmo preço, só que com o setor superaquecido, a empresa gerando caixa e com margens melhores do que a que tinha no passado. É um valuation distorcido", disse Mamprin.

Do início da pandemia até agora, os papéis passaram por forte volatilidade, chegando ao pico de R$ 8 em 2021 e ao recente vale de R$ 1,34. "Desde que montamos posição na Time4Fun, nossa posição variou. Chegamos a realizar algum lucro, mas fomos retomando a posição. Nunca estivemos mais comprados na empresa do que agora."