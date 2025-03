Por que Buffett sugere ler um poema do século 19 quando as ações estão caindo

Os preços das ações caíram bastante nesta semana. Só a Tesla desabou 15% na segunda-feira, seu pior dia em cinco anos. Investidores se preparam para a possibilidade de uma desaceleração econômica, sob impacto potencial das políticas tarifárias do governo Trump, apesar de seus recuos, e uma desaceleração no mercado de trabalho nos EUA.

Em uma entrevista recente à Fox News, o presidente Donald Trump sugeriu que os EUA podem ter algumas dificuldades no curto prazo. "Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande", disse ele. "Estamos trazendo riqueza de volta para a América. Isso é uma grande coisa. ... Leva um pouco de tempo, mas acho que deve ser ótimo para nós."

Caso se torne mais aparente que uma recessão está próxima, os investidores provavelmente ajudarão a piorar a situação. Basta perguntar ao presidente da Berkshire Hathaway e lenda dos investimentos Warren Buffett, que usou como inspiração um poema do século 19, segundo reportagem da CNBC.

“Simplesmente não há como dizer o quanto as ações podem cair em um curto período”, ele escreveu em sua carta de 2017 aos acionistas. Mas caso ocorra um grande declínio, ele continuou, “preste atenção a estas linhas” do poema clássico de Rudyard Kipling “If”, escrito por volta de 1895.

“Se você puder manter a cabeça quando todos ao seu redor estão perdendo a deles... Se você puder esperar e não se cansar de esperar... Se você puder pensar — ​​e não fazer dos pensamentos seu objetivo... Se você puder confiar em si mesmo quando todos os homens duvidam de você... você terá a Terra e tudo o que há nela.”

Por que manter a calma compensa

Vale a pena notar que Buffett estava escrevendo a carta a partir dos grandes declínios no mercado de ações, períodos como o de 2007 a 2009, durante o qual o S&P 500 perdeu mais de 50% de seu valor.

Isso é bem mais raro do que o que os investidores estão passando agora. Na realidade, correções no mercado de ações são bem comuns. Houve 21 declínios de 10% ou mais no S&P 500 desde 1980, de acordo com a Baird Private Wealth Management.

“Ninguém pode dizer quando isso [crises] vai acontecer”, Buffett escreveu em 2017. “A luz pode a qualquer momento ir de verde para vermelho sem parar no amarelo.”

Desde 1928, o mercado de baixa médio — definido por um declínio de 20% ou mais em relação às máximas recentes — dura menos de 10 meses, de acordo com dados da Hartford Funds.

Como Kipling diz em seu poema, mantenha a cabeça no lugar, ignore manchetes apocalípticas e continue fazendo suas coisas. A Terra será sua? Provavelmente não, mas você tem boas chances de fazer um bom trabalho em aumentar sua riqueza de longo prazo.