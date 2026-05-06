Por que as próximas semanas podem ser importantes para as ações da Apple

As ações da Apple atingiram um novo recorde de fechamento nesta quarta-feira. Os papéis da companhia avançaram 1,2% e encerraram o pregão a US$ 287,51, o maior valor desde dezembro de 2025, de acordo com dados do Dow Jones Market Data.

A questão é que as próximas semanas poderão mudar a rota do bom humor dos investidores com a empresa da mação, segundo análise publicada pela Barron’s.

O desempenho recente ocorre após um início de ano mais fraco para a empresa, marcado por preocupações do mercado com o ritmo de avanço da Apple na área de inteligência artificial. Investidores e consumidores aguardam o lançamento de uma versão mais personalizada da assistente Siri, que, segundo a própria companhia, deve chegar aos usuários ainda neste ano.

Apesar das incertezas, outros fatores ajudaram a impulsionar as ações. No dia 1º de maio, os papéis subiram 3,2% após a divulgação de resultados do segundo trimestre fiscal acima do esperado e de projeções positivas de receita para o trimestre de junho. A orientação foi considerada relevante em um cenário de inflação ainda lata e aumento dos preços dos combustíveis, que afetam a confiança do consumidor.

Saída de Tim Cook

Outro evento que chamou a atenção do mercado foi o anúncio, em 21 de abril, de que o atual CEO Tim Cook deixará o comando da empresa. Ele será substituído em setembro por John Ternus, atualmente vice-presidente sênior de engenharia de hardware. Desde a divulgação da mudança, as ações passaram a se recuperar, sinalizando confiança dos investidores na futura liderança.

O mercado também acompanha com expectativa a Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple (WWDC), que começa em 8 de junho. O evento é tradicionalmente usado pela empresa para apresentar atualizações de software e novas tecnologias. Foi na edição de 2024 que a Apple revelou pela primeira vez o Apple Intelligence, sua plataforma de inteligência artificial. Dois anos depois, investidores ainda aguardam uma demonstração mais concreta do potencial da ferramenta.

Para analistas ouvidos pela Barron's, o evento pode ser determinante para o desempenho das ações no curto prazo. “A Apple está executando muito bem antes de um grande evento que pode ajudar a mudar a narrativa”, escreveu o analista Ben Reitzes, da Melius Research, em relatório divulgado em 1º de maio.

Apple concorda em pagar US$ 250 milhões a usuários por Siri que nunca foi lançada

A Apple chegou a um acordo de US$ 250 milhões para encerrar uma ação coletiva movida por consumidores americanos que se sentiram enganados pelas campanhas de marketing do iPhone 16, lançado em 2024. O acordo foi protocolado nesta terça-feira, 5, em tribunal federal na Califórnia e ainda depende de aprovação judicial.

As reclamações estão concentradas em uma versão da Siri que foi apresentada pela Apple na Worldwide Developers Conference de 2024, mas ainda não foi lançada. A assistente pessoal seria receberia melhorias com inteligência artificial operar de forma integrada entre aplicativos, acessar informações do dispositivo e executar tarefas complexas em nome do usuário.

A empresa usou o recurso como argumento de venda para toda a linha iPhone 16 e para os modelos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, inclusive com campanhas publicitárias estreladas pela atriz Bella Ramsey, na época conhecida por Game of Thrones.