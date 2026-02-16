Por que as bolsas dos Estados Unidos não funcionam hoje

Investidores que acompanham o mercado global encontrarão as telas da Dow Jones e da Nasdaq estáticas nesta segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026. Tanto as bolsas de valores quanto o mercado de renda fixa (bonds) dos Estados Unidos estão com as atividades suspensas hoje.

Diferente do que ocorre no Brasil, onde o feriado de Carnaval altera o funcionamento de diversos serviços, o motivo da paralisação em solo americano é o Presidents' Day (Dia dos Presidentes).

O que é o Presidents' Day?

Celebrado anualmente na terceira segunda-feira de fevereiro, o feriado é uma homenagem ao legado dos líderes da nação. Embora popularmente conhecido como Dia dos Presidentes, o nome oficial registrado pelo governo federal ainda é Washington's Birthday (Aniversário de Washington).

A data foi estabelecida originalmente para celebrar o nascimento de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Com o passar das décadas, a celebração foi expandida informalmente para incluir a memória de Abraham Lincoln (que também faz aniversário em fevereiro) e, eventualmente, de todos os homens que ocuparam o cargo de presidente.

Impacto no Mercado e Serviços

Por ser um feriado federal, o impacto na economia é direto. A NYSE e a Nasdaq não abrem para negociações. Agências bancárias e o serviço postal (USPS) permanecem fechados.

O mercado de títulos públicos e privados também segue a recomendação de paralisação total.