Por que as bolsas dos Estados Unidos não abrem em 7 de setembro?

As bolsas dos Estados Unidos não abrem nesta segunda-feira, 7 de setembro, porque o país celebra o Labor Day, o Dia do Trabalho estadunidense.

O fechamento não tem relação com o feriado da Independência do Brasil, comemorado na mesma data. A coincidência ocorre porque, nos Estados Unidos, o Labor Day é celebrado sempre na primeira segunda-feira de setembro que, em 2026, cai justamente no dia 7.

Tanto a Bolsa de Nova York (NYSE) quanto a Nasdaq incluem o Labor Day de 7 de setembro no calendário de feriados em que os mercados permanecem fechados.

Os mercados estão programados para retomar as operações na terça-feira, 8 de setembro, às 9h30 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos.

NYSE e Nasdaq abrem no Labor Day?

Os dois principais mercados acionários dos Estados Unidos ficam fechados no Labor Day. O calendário oficial da NYSE lista segunda-feira, 7 de setembro de 2026, como feriado, sem operações regulares. A Nasdaq também classifica a data como “operação fechada” para os mercados americanos de ações e opções.

Com o feriado, as negociações regulares são retomadas na terça-feira, 8 de setembro.

Quais outros mercados ficam fechados no Labor Day?

No feriado desta segunda-feira, também ficam fechados:

Mercado regular de ações dos Estados Unidos;

ETFs listados nos Estados Unidos;

Sessões regulares de pré-mercado;

Sessões regulares de pós-mercado.

O mercado americano de títulos também tem recomendação de fechamento integral. Já alguns contratos futuros podem operar em horários especiais definidos pelas respectivas bolsas.

Com isso, índices como S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones Industrial Average não registram negociação oficial nesta segunda-feira.

Por que os Estados Unidos não comemoram o Dia do Trabalho em 1º de maio?

A escolha de setembro pelos Estados Unidos está ligada à história do movimento trabalhista americano e também ao contexto político do fim do século 19.

O 1º de maio ganhou força internacional depois de uma série de manifestações realizadas em Chicago, em 1886. Os trabalhadores protestavam principalmente pela redução da jornada de trabalho para oito horas.

A mobilização terminou com confrontos entre manifestantes e policiais na chamada Revolta de Haymarket, episódio que se tornou um símbolo da luta dos trabalhadores.

A data passou a ser associada ao movimento operário depois que a Segunda Internacional (associação internacional de partidos socialistas e operários), em 1889, escolheu o 1º de maio para manifestações e homenagens aos trabalhadores. A partir disso, o Dia do Trabalho nessa data se espalhou por vários países.

Antes disso, nos Estados Unidos, há registros de que o primeiro Labor Day oficial aconteceu em Nova York em 5 de setembro de 1882, antes mesmo da definição internacional do 1º de maio. Após a aprovação de decretos municipais em 1885 e 1886, surgiu um movimento para garantir a legislação estadual.

Por isso, posteriormente, a escolha do mês de setembro também ajudou a diferenciar o feriado americano das mobilizações de 1º de maio, que passaram a ser associadas ao socialismo, ao anarquismo e a protestos políticos em diferentes partes do mundo.

Em um período de forte tensão entre sindicatos, empresas e governo, as autoridades americanas preferiram consolidar uma celebração própria, apresentada como uma homenagem nacional aos trabalhadores.

7 de setembro é feriado nos Estados Unidos todos os anos?

O Labor Day não tem uma data fixa. Pela legislação americana, ele ocorre sempre na primeira segunda-feira de setembro.

Por isso, o encontro com o 7 de setembro, feriado da Independência no Brasil, acontece apenas em determinados anos.

Em 2026, as duas datas coincidem: enquanto o Brasil celebra a Independência, os Estados Unidos comemoram o Labor Day e, por isso, as principais bolsas, NYSE e Nasdaq, permanecem fechadas.