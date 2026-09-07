Por que as bolsas dos Estados Unidos não abrem em 7 de setembro?

A sessão regular volta às 9h30 do dia 8 de setembro, no horário da Costa Leste dos Estados Unidos. (Alex Wong/Getty Images)
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Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08h40.
Última atualização em 7 de setembro de 2026 às 08h53.
As bolsas dos Estados Unidos não abrem nesta segunda-feira, 7 de setembro, porque o país celebra o Labor Day, o Dia do Trabalho estadunidense.
O fechamento não tem relação com o feriado da Independência do Brasil, comemorado na mesma data. A coincidência ocorre porque, nos Estados Unidos, o Labor Day é celebrado sempre na primeira segunda-feira de setembro que, em 2026, cai justamente no dia 7.
Tanto a Bolsa de Nova York (NYSE) quanto a Nasdaq incluem o Labor Day de 7 de setembro no calendário de feriados em que os mercados permanecem fechados.
Os mercados estão programados para retomar as operações na terça-feira, 8 de setembro, às 9h30 no horário da Costa Leste dos Estados Unidos.
Os dois principais mercados acionários dos Estados Unidos ficam fechados no Labor Day. O calendário oficial da NYSE lista segunda-feira, 7 de setembro de 2026, como feriado, sem operações regulares. A Nasdaq também classifica a data como “operação fechada” para os mercados americanos de ações e opções.
Com o feriado, as negociações regulares são retomadas na terça-feira, 8 de setembro.
No feriado desta segunda-feira, também ficam fechados:
O mercado americano de títulos também tem recomendação de fechamento integral. Já alguns contratos futuros podem operar em horários especiais definidos pelas respectivas bolsas.
Com isso, índices como S&P 500, Nasdaq Composite e Dow Jones Industrial Average não registram negociação oficial nesta segunda-feira.
A escolha de setembro pelos Estados Unidos está ligada à história do movimento trabalhista americano e também ao contexto político do fim do século 19.
O 1º de maio ganhou força internacional depois de uma série de manifestações realizadas em Chicago, em 1886. Os trabalhadores protestavam principalmente pela redução da jornada de trabalho para oito horas.
A mobilização terminou com confrontos entre manifestantes e policiais na chamada Revolta de Haymarket, episódio que se tornou um símbolo da luta dos trabalhadores.
A data passou a ser associada ao movimento operário depois que a Segunda Internacional (associação internacional de partidos socialistas e operários), em 1889, escolheu o 1º de maio para manifestações e homenagens aos trabalhadores. A partir disso, o Dia do Trabalho nessa data se espalhou por vários países.
Antes disso, nos Estados Unidos, há registros de que o primeiro Labor Day oficial aconteceu em Nova York em 5 de setembro de 1882, antes mesmo da definição internacional do 1º de maio. Após a aprovação de decretos municipais em 1885 e 1886, surgiu um movimento para garantir a legislação estadual.
Por isso, posteriormente, a escolha do mês de setembro também ajudou a diferenciar o feriado americano das mobilizações de 1º de maio, que passaram a ser associadas ao socialismo, ao anarquismo e a protestos políticos em diferentes partes do mundo.
Em um período de forte tensão entre sindicatos, empresas e governo, as autoridades americanas preferiram consolidar uma celebração própria, apresentada como uma homenagem nacional aos trabalhadores.
O Labor Day não tem uma data fixa. Pela legislação americana, ele ocorre sempre na primeira segunda-feira de setembro.
Por isso, o encontro com o 7 de setembro, feriado da Independência no Brasil, acontece apenas em determinados anos.
Em 2026, as duas datas coincidem: enquanto o Brasil celebra a Independência, os Estados Unidos comemoram o Labor Day e, por isso, as principais bolsas, NYSE e Nasdaq, permanecem fechadas.