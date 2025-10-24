Por que as ações da Ford estão indo melhor que as da Tesla em 2025

A Tesla, liderada pelo bilionário Elon Musk, é referência em carros elétricos e desenvolve projetos ambiciosos com robotáxis. Ainda assim, quem tem se destacado em 2025 é a Ford.

Até esta sexta-feira, 24, as ações da tradicional montadora americana acumulam alta de cerca de 37% no ano, mais de quatro vezes o ganho de 8% registrado pela Tesla.

O bom desempenho da Ford reflete, principalmente, três fatores: as tarifas de Trump, o mercado de veículos elétricos e as baixas expectativas dos investidores.

Efeito das tarifas de Trump

As tarifas de Trump sobre carros e autopeças importadas deixaram a Ford em uma posição mais confortável que as concorrentes neste ano. Isso porque a empresa já fabrica cerca de 80% dos veículos vendidos nos Estados Unidos no próprio país, contra uma média de 50% no setor.

Em um ambiente de custos crescentes para quem depende de importações, produzir localmente se tornou um diferencial competitivo claro. O reflexo está nas ações: os papéis da Ford acumulam alta de 37% neste ano, superando os 29% da GM e os 8% da Tesla.

Veículos elétricos em baixa

Nos nove primeiros meses de 2025, a divisão de veículos elétricos (EVs, na sigla em inglês) da Ford registrou prejuízo de US$ 3,6 bilhões.

A companhia, porém, deve reduzir as vendas de EVs nos próximos trimestres, já que os padrões de emissão mais baixos implementados pelo governo Trump tornam mais vantajosa a produção de veículos a gasolina de grande porte, segmento no qual a montadora concentra a maior parte de seus lucros.

O CEO Jim Farley, durante teleconferência de resultados na última quarta-feira, 24, os elétricos devem representar cerca de 5% das vendas de carros novos nos EUA no futuro próximo, metade do nível atual.

Performance acima do esperado

Outro fator que ajudou as ações da Ford neste ano, segundo análise da revista Barron's, é o fato de que a montadora conseguiu superar as expectativas do mercado — que já não eram muito elevadas.

Os investidores de Wall Street começaram o ano preocupados com os efeitos das tarifas americanas sobre o setor automotivo. Além disso, no caso da Ford, havia preocupações com problemas na qualidade de fabricação dos veículos e interrupções na cadeia de fornecedores.

A empresa, no entanto, está tendo resultados melhores do que o esperado e deve terminar o ano com lucro operacional de US$ 8 bilhões, mesmo com um incêndio em um fornecedor de alumínio que afetou a produção de caminhonetes da marca. No ano passado, a empresa lucrou cerca de US$ 10 bilhões.