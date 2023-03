Por que as ações da BRF saltam mais de 5% na bolsa mesmo com resultado fraco?

As ações da BRF (BRFS3) ficaram entre as maiores altas do Ibovespa nesta quarta-feira, 1º, mesmo após o balanço da companhia ter ficado abaixo do esperado. A empresa de proteínas teve prejuízo de R$ 956 milhões no quarto trimestre de 2022, revertendo lucro de R$ 964 milhões apurados no mesmo período do ano anterior.

Ainda assim, as ações saltaram 5,36%. O que explica a reação é a proposta de desinvestimentos que a companhia apresentou para reverter os maus números.

Em sua teleconferência de resultados, a administração da BRF reforçou que pretende focar em seu negócio principal daqui para frente. Desinvestimentos estão no radar, começando pela venda da divisão pet, de ração animal. A expectativa é que o movimento traga um retorno de R$ 4 bilhões no decorrer do ano, diminuindo também a alavancagem da empresa

“A venda de ativos num valor estimado acima do que o mercado esperava é o que mais ajuda a ação”, avalia Pedro Serra, chefe de pesquisas da Ativa Investimentos.

Outro fator que ajuda a ação no curto prazo é a notícia de que as exportações de aves na Argentina estão suspensas por conta de casos de gripe aviária. Segundo analistas, ainda não há temor de contágio para as aves brasileiras, então o fechamento de um mercado próximo pode favorecer o mercado nacional. Vale lembrar que a BRF é destaque no mercado de aves.

“A mesma lógica que penalizou os frigoríficos em fevereiro [com o caso da vaca louca no Brasil, agora beneficia a BRF”, avalia Gustavo Cruz, analista da RB Investimentos.

