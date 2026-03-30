Por que as ações da Brava sobem mais de 5% e lideram altas do Ibovespa

As ações da Brava Energia lideram os ganhos do Ibovespa nesta segunda-feira, 30, impulsionadas por uma combinação de fatores operacionais e externos. Por volta das 12h30, os papéis da companhia (BRAV3) avançavam 5,42%, em um pregão amplamente positivo, com o Ibovespa em alta de 1,26%, aos 183.836 pontos, no mesmo horário.

O desempenho ocorre no mesmo dia em que a empresa anunciou o início de uma campanha de perfuração de quatro novos poços de petróleo. Do total, dois serão perfurados em Papa-Terra, na Bacia de Campos, e outros dois no campo de Atlanta, na Bacia de Santos.

Segundo a companhia, as atividades serão realizadas com a sonda submersível Lone Star, operada pela Constellation, com previsão de conclusão no primeiro trimestre de 2027. O plano de investimentos prevê uma divisão de recursos com maior peso para Atlanta, que deve concentrar 65% dos aportes, enquanto Papa-Terra ficará com 35%.

O cronograma indica que os dois poços em Papa-Terra devem ser perfurados entre março e setembro, com início de produção esperado para o quarto trimestre deste ano. Na sequência, entram os poços de Atlanta, cuja produção está prevista para o segundo trimestre de 2027.

Petróleo em alta

Além dos avanços operacionais, o movimento positivo das ações também acompanha a forte valorização do petróleo no mercado internacional. Os contratos do tipo Brent chegaram a subir 3,5% pela manhã, atingindo US$ 116,51 por barril, e, por volta das 12h20, ainda registravam leve alta, cotados a US$ 112,87. Já o petróleo WTI avançava 2,79%, a US$ 102,42.

A commodity acumula uma valorização expressiva desde o início do conflito envolvendo Irã, Estados Unidos e Israel, com alta de 59% do Brent em março. O avanço supera, segundo fontes ouvidas pela Reuters, os ganhos observados durante a Guerra do Golfo, em 1990.

A escalada recente dos preços está associada ao aumento das tensões no Oriente Médio, incluindo o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã — uma das principais rotas globais de transporte de petróleo — e os riscos crescentes para navios na região.

O cenário se agravou com novos ataques dos Houthis, do Iêmen, e com declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou considerar a possibilidade de tomar ativos energéticos iranianos, como a ilha de Kharg, principal terminal de exportação do país.

Nesse contexto, o ambiente de preços elevados do petróleo tende a favorecer empresas do setor de exploração e produção. Além de Brava, a PetroRecôncavo (RECV3) subia 4,57%, a segunda maior alta do do dia. Entre as 10 maiores altas também estão as ações da Petrobras (PETR3), que avançam quase 3%.