Por que analistas veem potencial em empresa de revenda de ingressos que segue 20% abaixo do IPO

As ações da StubHub Holdings Inc. continuam abaixo do valor de estreia após o IPO de US$ 800 milhões realizado em setembro Mesmo assim, analista estão otimistas com a empresa de revenda de ingressos.

Segundo um levantamento da Bloomberg, pelo menos dez analistas classificaram o papel como "compra ou equivalente", com projeções de crescimento acelerado da receita e expansão das margens de lucro no próximo ano.

Mesmo assim, as ações seguem mais de 20% abaixo do preço de US$ 23,50 por papel definido na oferta pública inicial, cotadas em torno de US$ 19, e distantes do preço-alvo médio de US$ 27,80 projetado para os próximos 12 meses.

StubHub aposta em aumento de receita e novas frentes de negócio

De acordo com o Bank of America (BofA), a StubHub deve ampliar a receita em mais de 55% em 2026 após um avanço modesto de 1% neste ano. A instituição projeta que a margem de lucro passe de 13% para quase 36% no mesmo período.

O Bofa reconhece que as metas são ambiciosas e dependem de um ambiente econômico favorável, além da capacidade da companhia de ganhar participação de mercado, diversificar fontes de receita — incluindo publicidade e venda de ingressos primários — e superar desafios regulatórios.

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 representa uma oportunidade relevante, com potencial de US$ 1 bilhão a US$ 2 bilhões em transações de revenda de ingressos, segundo a Bloomberg Intelligence. Ele destaca que o evento pode ajudar a StubHub a ganhar fôlego nas metas de crescimento, especialmente se conseguir ampliar suas margens.

Além disso, a empresa firmou em setembro uma parceria de longo prazo com a Major League Baseball (MLB), abrindo espaço para sua entrada no mercado de ingressos primários. Estimativas de analistas indicam que essas vendas podem alcançar US$ 2 bilhões em 2026.

Desafios de mercado

O modelo operacional da StubHub é baseado no baixo uso de ativos e geração de fluxo de caixa, já que a empresa não compra os ingressos antes da venda. A companhia cobra o valor integral apenas quando o ingresso é comercializado e repassa o pagamento ao vendedor, estratégia que reduz custos e se assemelha a marketplaces como Airbnb, Uber e DoorDash.

Com base nas projeções do Bank of America, a StubHub é avaliada em cerca de nove vezes o lucro operacional (Ebitda) estimado para 2026, de US$ 989 milhões, um desconto relevante frente à média de 14 vezes observada em empresas de crescimento similar. O número sugere que parte do mercado ainda prevê resultados abaixo das expectativas.

Questões regulatórias

Além disso, as questões regulatórias continuam no radar dos investidores. Um dia após a estreia da StubHub, a Comissão Federal de Comércio (FTC) e sete estados norte-americanos processaram a Live Nation Entertainment e sua subsidiária Ticketmaster, alegando falhas na aplicação de regras contra revendedores. A Ticketmaster nega as acusações e afirma que pretende se defender.

Nos Estados Unidos, também tramita no Senado uma proposta de proibição à venda e à publicidade de ingressos que não estejam em posse do revendedor, medida que poderia afetar o setor de revendas.

O CEO e cofundador Eric Baker declarou, em entrevista à Bloomberg, que a empresa “atua ao lado dos consumidores” e pretende defender maior transparência no mercado de eventos ao vivo.