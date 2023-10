Por que a Petrobras (PETR4) sobe após os ataques em Israel?

As ações Petrobras (PETR4) abriram em alta de mais de 2% nesta segunda-feira, 9. A valorização ocorre em meio ao conflito entre Israel e Palestina, que teve início neste fim de semana após os ataques do grupo terrorista Hamas em território israelense.

No mercado financeiro. a primeira reação ao conflito foi a valorização do petróleo. A commodity, que vinha arrefecendo na semana passada, voltou a subir forte nesta segunda, saltando próximo de 4% para acima de US$ 87 por barril.

As regiões da Palestina e Israel não produzem petróleo. Mas incertezas sobre a escalada do conflito mantém a cautela entre os investidores nesta segunda-feira, 9.

Os horríveis acontecimentos no sul de Israel neste fim de semana fizeram com que os preços do petróleo subissem e as preocupações aumentarão, sem dúvida, com uma escalada na região", afirmou, Chris Turner, head global de mercados do banco ING, em nota.

Parte significativa das preocupações envolve a suposta participação de Irã – este um grande produtor de petróleo – na organização dos ataques. O país, segundo fontes do Wall Street Journal, teria dado suporte aos ataques deste fim de semana em Israel. Eventuais sanções ao Irã, disse Turner, poderia dar sustentação ao preço mais alto do petróleo.

Essa apreciação é o que ajuda a impulsionar as ações da Petrobras e e as de outras gigantes do setor. As americanas ExxonMobil e Chevron, por exemplo, sobem mais de 2% no pré-mercado, enquanto a Shell avança na mesma magnitude na bolsa de Londres. Petrolíferas menores, como as brasileiras 3R (RRRP3) e PetroRio (PRIO3), chegam a saltar quase 4%.

Política de preços no radar

Por aqui, no entanto, há dúvidas quanto aos repasses de preços. "O grau de incerteza associado ao repasse da alta dos combustíveis é gigantesco, principalmente em função do grau de discricionariedade na política de preços da Petrobras", afirmou Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa, em nota.

Nesta manhã, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou que o conflito deverá aumentar a volatilidade do petróleo e que a nova estratégia comercial da companhia ajudaria a mitigar a disparada de preços. Mas não anular.

"Não tem que fazer muito mais do que a gente está fazendo, tem que ir acompanhando os preços, principalmente do diesel, e ir se organizando", afirmou Prates.