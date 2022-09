Por que a Localiza vai pagar juros sobre capital e fazer um aumento de capital ao mesmo tempo? 

A Localiza (RENT3), maior locadora de veículos das Américas, informou hoje, dia 26, que vai distribuir R$ 346,2 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), ou R$ 0,35 por ação, para quem tem ações da empresa até 28 de setembro. Os papéis passam a ser negociados “ex” JCP a partir de 29 de setembro e o pagamento acontece em 9 de novembro.

No mesmo comunicado, a empresa também anunciou que o conselho de administração aprovou um aumento de capital privado que pode variar de R$ 33 milhões a R$ 150,7 milhões, ou a emissão de 600 mil a 2,74 milhões de ações, com preço de R$ 55 por papel da Localiza. A companhia terminou o dia ontem valendo R$ 60,4 bilhões.

Esse valor, representa um desconto de 12,63% sobre o fechamento desta segunda-feira. Hoje, a ação terminou o pregão negociada a R$ 61,95, com queda de 4,10%. Quando considerado o valor de 28 de junho a 20 de setembro, período que a empresa usou como base para definir o valor emissão, o desconto é de 7,2%. O objetivo é “estimular a adesão dos acionistas”, diz o documento apresentado pela empresa.

Como explica a própria Localiza, “o aumento de capital tem por razões a preservação da estrutura de capital e da posição de caixa da companhia, tendo em vista a concomitante distribuição de juros sobre o capital próprio aos acionistas.” Ou seja, o anúncio feito ao mesmo tempo é uma estratégia de caixa e remuneração dos acionistas.

Com a incorporação da Unidas, concluída em julho, o patrimônio líquido da companhia aumentou. Após julho, por exemplo, a posição de caixa proforma da companhia era de R$7,98 bilhões. Nos últimos doze meses, a companhia combinada somou quase R$18 bilhões em receitas líquidas, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$7,3 bilhões e lucro líquido superior a R$3 bilhões. A partir do terceiro trimestre, a companhia passa a reportar informações consolidadas.

Nesse cenário, o JCP é uma forma mais vantajosa do que o dividendo para a empresa na hora de remunerar os acionistas. No caso do dividendo, quem recebe está isento da cobrança de imposto de renda. No entanto, ele é pago sobre o lucro líquido, sem dar à empresa um benefício tributário.

Já o pagamento de JCP, sobre o qual incide alíquota de imposto de renda de 15% para o acionista, é tratado, como uma despesa financeira para a empresa. Por isso, gera um benefício fiscal sobre o valor a ser distribuído. Como para o cálculo de JCP se aplica a taxa de juros de longo prazo (TJLP) sobre o patrimônio, o valor a ser pago superaria a prática da Localiza de pagar a seus acionistas 25% de seu lucro. Por isso a escolha por fazer o aumento de capital e reforçar a estrutura de capital. Com a capitalização, o saldo líquido dos fluxos fica equivalente a um dividendo dentro dos limites de 25% do lucro.

Em 2022, a empresa já pagou R$ 241,9 milhões em JCP e R$ 206,2 milhões em dividendos.

Para Enrico Cozzolino, head de análise e sócio da Levante Investimentos, o anúncio também representa um otimismo da direção da companhia para valorização das ações. “Ou a diretoria está bastante confiante e entendendo que a ação está descontada ou está usando as ações como moeda. De uma forma ou de outra, mostra confiança.”