Por que a gestora do "Oráculo de Londrina" dobrou a aposta na Even (EVEN3)

A Real Investor dobrou a posição na incorporadora Even (EVEN3) para 10% das ações da empresa, tornando-se sua segunda maior acionista. O investimento representa cerca de 5,5% dos fundos da gestora.

O aumento de participação ocorreu após os papéis da companhia terem acumulado cerca de 25% de queda desde o início de agosto. Foi justamente essa depreciação dos papéis que motivou o aumento de posição, contaram em entrevista à Exame Invest Anderson Luerdes, co-gestor, e Matheus Candido, analista da Real Investor,

"Vínhamos aumentando gradativamente a posição. Já estávamos com quase 10% da empresa, mas reduzimos a posição quando começou a subir muito. Agora que voltou cair, aumentamos. Se o preço cair por fluxo e o fundamento se mantiver intacto, como ocorreu recentemente, podemos aumentar ainda mais o investimento", disse Luerdes.

A Real Investor é acionista relevante da Even desde 2022, quandi atungiu 5% de participação na empresa. A posição, desde sempre, teve como base a confiança no turnaround que a companhia vive desde 2016. Nesse período, a Even reduziu seus estoques, sua despesa administrativa e focou no mercado imobiliário de São Paulo, onde tem obtido melhores retornos. "A empresa tem sido muito estratégica em seus lançamentos e tem mantido uma forte velocidade de vendas. A tendência é a margem da companhia aumentar daqui para frente", disse Candido.

Preço atrativo e momento oportuno

A projeção do analista é de que, com a empresa sendo negociada perto de R$ 6 por ação, seu valor de mercado estaria próximo de 6x o lucro projetado para este ano. Se comparado ao lucro do ano que vem, o múltiplo estaria próximo de 5x, segundo as estimativas da casa. A empresa, disse Candido, está mais barata que antes do turnaround. apesar da queda recente, as ações da Even ainda acumulam mais de 35% de alta no ano. Em relação o pico de 2020, porém, os papéis ainda estão com mais de 60% de queda.

"A chance de ganhar dinheiro com ações no longo prazo é maior quando a percepção econômica está ruim. Quando está ruim, o ativo vale R$ 4 e o mercado paga R$ 2. Quando está bom, o valor justo sobe para R$ 15, mas o mercado paga R$ 30", comentou Luerdes.

Garimpar boas empresas quando ainda depreciadas é uma das marcas registradas da Real Investor. O estilo, que se assemelha ao do megainvestidor americano Warren Buffett, rendeu ao CEO da gestora, Cesar Paiva a alcunha de "Oráculo de Londrina", por sua sede ser na cidade paranaense. A gestora é uma das maiores fora do eixo Rio-São Paulo, com mais de R$ 4 bilhões sob gestão.

Apesar do estilo bottom-up. a Real Investor não ignora as premissas macroeconômicas em seus investimentos. A boa percepção sobre a análise de cenário dos executivos da Even, inclusive, foi um dos fatores que motivaram o aumento de participação na companhia.

"A empresa está com uma gestão bastante racional. Eles consideram muito os aspectos macroeconômicos do Brasil. Aceleram ou freiam quando necessário para não entrar em guerra de preços por terrenos", contou o co-gestor.

A expectativa da Real Investor é de que a ação da Even possa atingir um bom patamar de venda no ano que vem, quando a proximidade do fim do ciclo de queda de juros deverá elevar o preço da ação para além dos níveis justos. A espera até a tese de investimento entregar o máximo de retorno deverá ser compensada pela distribuição de dividendos, disse Candido. "Se a empresa entregar 25% do lucro, seu divend yield será próximo de 5%, ou de 10%, se entregar 50%."

A distribuição de proventos, assim como seu percentual em relação ao lucro (payout) deverá se manter elevado, afirmaram os especialistas. "A empresa mira ser rentável em vez de crescer por crescer. Isso incentiva a companhia a distribuir o lucro para manter um retorno sobre capital (ROE) atrativo. "

O co-gestor Anderson Luerdes acrescenta ainda que a companhia possui uma participação relevante de 37% na Melnick (MELK3), empresa em que a Real Investor possui cerca de 9% de participação. "Só a parte operacional da Even já justifica o investimento na ação — e ainda tem a fatia na Melnick, que vem de brinde."