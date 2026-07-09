Por que a Bolsa da Argentina não abre nesta quinta-feira, 9?

Enquanto a B3 opera normalmente nesta quinta-feira, 9, a Bolsa de Valores de Buenos Aires interrompe as negociações. O motivo é que a data marca o Dia da Independência da Argentina, um dos principais feriados nacionais do país, quando os mercados financeiros permanecem fechados.

O dia 9 de julho é uma das datas cívicas mais importantes do calendário argentino porque celebra a assinatura da Declaração de Independência, em 1816. Na ocasião, representantes das Províncias Unidas do Rio da Prata reuniram-se no Congresso de Tucumán e oficializaram o rompimento político com a monarquia espanhola, consolidando o nascimento de um Estado soberano.

A independência foi resultado de um processo iniciado anos antes, após a Revolução de Maio de 1810, quando começaram as discussões sobre a separação da Espanha. A decisão definitiva, no entanto, só veio seis anos depois, durante o Congresso de Tucumán, realizado na cidade de San Miguel de Tucumán.

Na sessão de 9 de julho de 1816, os deputados aprovaram a emancipação das Províncias Unidas do Rio da Prata da Coroa espanhola. Dias depois, o texto da declaração foi ampliado para deixar explícito que o novo país também renunciava a qualquer outra forma de dominação estrangeira.

Além do significado histórico, o feriado é marcado por cerimônias oficiais, desfiles, atividades culturais e comemorações em diversas cidades argentinas, especialmente em San Miguel de Tucumán, onde fica a Casa Histórica da Independência, local em que o documento foi assinado.

Com isso, a Bolsa de Valores de Buenos Aires permanecerá fechada durante todo o dia 9 de julho.

Feriado em São Paulo, mas Bolsa abre normalmente no Brasil

Embora o dia 9 de julho também seja feriado no estado de São Paulo, em razão da Revolução Constitucionalista de 1932, os investidores brasileiros poderão negociar normalmente na B3.

Quem pretende operar ações, fundos imobiliários (FIIs), ETFs, BDRs ou derivativos nesta quinta-feira não encontrará alterações nos horários de negociação. Os mercados de renda variável, derivativos e renda fixa privada funcionam normalmente, assim como as atividades de registro de operações, compensação, liquidação, movimentação de garantias e da Central Depositária.

A abertura da Bolsa em um feriado paulista, porém, é relativamente recente. Desde 2022, a B3 passou a manter o funcionamento regular dos mercados de negociação e liquidação em feriados estaduais e municipais de São Paulo, onde está localizada a sede da Bolsa.

A mudança aproximou o calendário brasileiro do adotado pelas principais bolsas de valores internacionais, que costumam interromper as negociações apenas em feriados nacionais. Antes dessa alteração, o pregão também era suspenso em datas como o feriado de 9 de julho, celebrado exclusivamente no estado de São Paulo.

Em 2026, a B3 fecha apenas em feriados nacionais. No segundo semestre, as interrupções ocorrerão nos dias 7 de setembro (Independência do Brasil), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida), 2 de novembro (Finados), 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra) e 24 e 25 de dezembro (véspera de Natal e Natal). Já em 31 de dezembro haverá expediente parcial, com suspensão das negociações na maior parte dos mercados.