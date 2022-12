Por "objetivos estratégicos", Vale redesenha alta liderança

O conselho de administração da Vale (VALE3) aprovou nesta quinta-feira, 22, um novo desenho para o comitê executivo da mineradora. A companhia está criando diversas novas áreas, entre elas, a vice-presidência de soluções de minério de ferro.

Para o comando da nova área foi escolhido Marcello Spinelli. A nova vice-presidência é criada para acelerar o desenvolvimento de produtos em minério de ferro e o aperfeiçoamento da estratégia de marketing para o portfólio, com criação de valor substancial aos clientes, acionistas e sociedade no processo de descarbonização.

A empresa também está criando a vice-presidência de operações, sob a liderança de Carlos Medeiro, para acelerar a implementação do modelo de gestão da companhia no negócio de minério de ferro. "Com a gestão das operações de mineração, pelotização e logística, a área irá aprofundar a padronização de processos e promover mais segurança, estabilidade operacional, flexibilidade e eficiência crescentes para a produção da Vale", diz a empresa.

Outra vice-presidência criada foi a de projetos, sob a liderança de Alexandre Pereira, "para apoiar o desenvolvimento e a longevidade" do portfólio. A área estará exclusivamente dedicada à implementação de projetos-chave ao plano estratégico.

"Para reforçar a segunda linha de defesa e o modelo de gestão de riscos da companhia, além de seguir impulsionando a jornada de excelência técnica, é criada a vice-presidência executiva técnica", acrescenta a Vale. A área incorpora as atribuições da atual vice-presidência de segurança e excelência operacional e recebe atribuições adicionais, como exploração mineral e inovação operacional, aumentando a concentração de competências técnicas. Rafael Bittar, atual Diretor de Geotecnia, assume a posição.

"Rafael juntou-se à Vale em 2019 e tem avançado com excelência no aprimoramento do modelo de gestão de barragens e rejeitos da Vale. Engenheiro civil e geotécnico com cerca de 20 anos de experiência em mineração, tem conhecimento robusto sobre operações e gestão geotécnica", diz a Vale.

Por isso, a companhia extinguiu a vice-presidência de estratégia e transformação de negócios, que era comandada por Luciano Siani Pires. Pires deixa a companhia em janeiro.

"Além dessas alterações estruturais, outros ajustes de responsabilidade do Comitê Executivo foram aprovados. Com isso, a Vale continuará avançando na entrega de seus objetivos estratégicos, com uma atuação mais eficiente, competitiva e efetiva", conclui a mineradora.