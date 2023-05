Ponto de virada? Como a inflação americana divulgada nesta quarta pode mexer com o mercado

Investidores do mundo inteiro aguardam ansiosos pelo Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) que será divulgado nesta quarta-feira, 10. O dado referente ao mês de abril será o primeiro da inflação americana após o Federal Reserve (Fed) ter sinalizado pausa no ciclo de alta de juros.

O consenso para o CPI

A expectativa é de que o CPI fique em 0,4% em abril, mantendo-se em 5% no acumulado de 12 meses. Mas a atenção do mercado deve ser ainda maior para o núcleo do CPI, que descarta itens mais voláteis, como alimentos e combustíveis. Para o núcleo, as expectativas são de desaceleração de 5,6% para 5,5% na comparação anual e de alta de 0,4% frente ao mês anterior.

Potenciais impactos do CPI

A tendência é de que números abaixo do consenso para o CPI desta quarta reforcem as expectativas de um Fed mais brando na condução de sua política monetária, o que poderia gerar efeitos positivos sobre ativos de risco, como bolsa e moedas emergentes.

"Um payroll forte como foi o da última sexta-feira [5] não é necessariamente ruim para a bolsa, porque mostra que a economia segue forte. O ruim é a alta de juros. Mas com o CPI é diferente. Um CPI forte é sempre ruim" afirmou Raone Costa, economista-chefe da Alphatree Capital.

Até o fim da tarde desta terça-feira, 9, investidores precificavam cerca de 82% de chance de o Fed interromper o ciclo de altas na próxima reunião, em junho, e 18% de probabilidade de mais uma alta de 0,25 ponto percentual na próxima reunião.

Um número abaixo do esperado nesta quarta, disse Costa, poderia consolidar a perspectiva de fim das altas de juros nos Estados Unidos.

Detalhes importam

Dentro dos componentes do CPI, Costa ainda chama a atenção para a variação da inflação de serviços. "A inflação atrelada à moradia é mais previsível e o mercado já espera que uma hora ceda. Então, quanto menor for a inflação de serviços, melhor tende a ser a leitura do mercado sobre o dado."

William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, avalia que um dado abaixo do esperado para o CPI desta quarta teria potencial de consolidar a expectativa de fim da alta de juros e servir como uma peça importante para uma virada de chave no mercado internacional.

"A inflação não tem cedido no ritmo desejado. Mas um número mais fraco nesta quarta poderia abrir espaço para especular quando o Fed começará a reduzir sua taxa de juro. O prazo médio entre o fim da alta e o início dos cortes costuma ser de seis meses. Então, se o Fed já tiver parado de subir, no fim do ano poderíamos começar a ver cortes de juros nos Estados Unidos", afirmou.

Nesse cenário, disse Castro Alves, empresas com maior perspectiva de crescimento em seus múltiplos, como costumam ser as de tecnologia, tenderiam a subir mais.

"Mas não dá para cravar. Os juros foram um fator importante no ano passado, mas também é preciso olhar para o lucro das empresas e ainda há a possibilidade de recessão no radar", disse o estrategista-chefe da Avenue.

Cedo demais para pensar em cortes

André Diniz, economista da Kinea, tem uma visão um pouco diferente. Para ele, mesmo com os números do CPI saindo mais baixos nesta quarta, ainda é cedo para falar em corte de juros nos Estados Unidos.

"O núcleo do CPI não deve cair para abaixo dos 3% até o fim ano. Isso não deve permitir cortes de juros ainda neste ano, a não ser que exista uma dinâmica recessiva muito forte", disse.

Segundo monitor do CME Group, inclusive, o cenário tido como o mais provável é de que o a taxa de juro americana, hoje entre 5% e 5,25%, caia para entre 4,25% e 4,5% até o fim do ano.

Para Diniz, o mercado está exageradamente otimista com essa possibilidade e não descarta a possibilidade de o Fed ter de voltar a subir juros em junho. "Se a inflação voltar a acelerar e atividade se mantiver sustentável, pode ser que volte a discussão de mais uma alta, que hoje ainda está aberta."

Efeitos no dólar

Um eventual aumento da percepção de que o início dos cortes de juros ficará para 2024, segundo André Diniz, deverá ser gatilho para o preço do dólar voltar a subir no mundo. "Se o mercado não estiver certo que o Fed começara a cortar juros neste ano, abriria-se o diferencial de juros entre os Estados Unidos e outras economias do mundo, como a da Europa, China e de outros países emergentes."

Já o efeito de queda do dólar, disse o economista da Kinea, seria menor, caso o Fed confirme as quedas de juros ainda neste ano. "Boa parte disso já está precificada, vide a queda recente do dólar."

Desde fevereiro, o índice DXY acumula pouco mais de 3% de queda. O indicador, também conhecido como "Índice Dólar", mede a variação da moeda ante uma cesta de divisas desenvolvidas e é uma das principais referências do dólar no mundo.