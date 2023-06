Polo petroquímico da Braskem em SP tem explosão e incêndio

O Polo Petroquímico do Grande ABC da Braskem (BRKM5) sofreu uma explosão num tanque em manutenção, que resultou num incêndio de grandes proporções, segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A explosão ocorreu por volta das 9 horas desta quinta-feira, 22, e três pessoas ficaram feridas.

Atualizando oco das 09h21 Fogo em indústria. Sto André. A 1ª vítm, em estado grave c/ 90% do corpo queimado está sendo levada até o Águia-21, ao passo que a 2ª vítm com queimaduras nas vias aéreas foi transportada ao PS S. Matheus. Aguardamos mais informações do local.

— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 22, 2023