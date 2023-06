Podemos entrar em novo ciclo virtuoso e isso beneficia a bolsa, diz Rogerio Poppe, da ARX

Depois de um começo de ano de maior desconfiança dos investidores, se nota a recuperação do Ibovespa em 2023. No ano, o principal índice da bolsa brasileira já acumula mais de 9% de alta. Esse movimento, de acordo com Rogerio Poppe, CEO da gestora ARX "é uma correção de preço". Ele vê, no entanto, a possibilidade um "novo ciclo virtuoso", conforme a taxa de juro real cai.

"A gente viu no começo de ano um fluxo maior para renda fixa, até por causa da Selic mais alta, mas agora começa a ver um equilíbrio. Os investidores estavam mais conservadores na alocação e achamos que nos próximos trimestres esse fluxo de renda variável pode ficar mais positivo", disse em entrevista para Marcos Maluf, no Clube Invest. A gestora tem mais de R$ 33 bilhões de ativos sob gestão.

Segundo o gestor, houve uma confluência favorável de fatores desde o início do ano, levando a uma correção de preços e à recuperação do apetite por risco. "No entanto, para que essa tendência continue, é necessária uma queda nas taxas de juro, o que pode acontecer nos próximos meses, acredita ele.

Poppe também destaca o desempenho positivo dos mercados globais, que tem despertado o interesse de investidores estrangeiros. No geral, as perspectivas para o mercado de ações brasileiro parecem promissoras, mas novos desenvolvimentos, como a aprovação de reformas fiscais, serão cruciais.

Juro real mais baixo e novo ciclo virtuoso

A bolsa acompanhou a queda na ponta mais longa dos juros, de acordo com Poppe, o que ajuda a entender como alguns setores têm se beneficiado nos últimos meses. É o caso, aponta ele, do setor de consumo, exportadoras de proteína e do setor de educação.

"Se o juro real cair para abaixo de 5% ou 4,5% podemos ter mais uma pernada de alta na bolsa", afirma ele. Segundo ele, essa redução no juro real deve vir de uma combinação de queda dos juros básicos e melhora da inflação, em caso de sucesso da política fiscal. "Podemos talvez entrar em um ciclo virtuoso. Não sabemos se vai durar ou não, mas a gente pode ter oportunidade de melhora que vai trazer esse juro real um pouco mais para baixo e, claro, isso vai ser muito benéfico para a bolsa."

Small caps como oportunidade

Olhando para o futuro, ele recomendou que investidores procurem por ações subvalorizadas com menor liquidez, como small caps. "Normalmente, quando há esse movimento [de alta], a gente começa a ver o mercado buscando pelos papéis de liquidez menor, com algum desconto. Se tiver outra perna de alta, podemos ver no segmento de small caps uma performance melhor", diz.

