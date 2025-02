Pnad contínua, produção industrial dos EUA e Galípolo na Fiesp: o que move o mercado

A agenda econômica está relativamente tranquila nesta sexta-feira, 14. Às 9h, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua Trimestral.

Antes da abertura do mercado, na sequência da temporada de balanços brasileiros, Usiminas e Porto Seguro divulgam seus resultados. Depois do fechamento, será a vez da Raízen.

Nos Estados Unidos, o mercado acompanha de perto os dados das vendas no varejo (10h30), que devem recuar em janeiro, e da produção industrial (11h15), cuja expectativa é de desaceleração.

Se a atividade econômica americana mostrar força, isso pode reforçar as expectativas de uma postura mais rígida do Federal Reserve, o banco central americano. Divulgados nesta semana, os dados da inflação ao consumidor de janeiro surpreenderam com alta de 0,5%, acumulando 3% em 12 meses. O índice de preços ao produtor de janeiro também veio acima das expectativas, com alta de 3,5% na comparação anual.

Política brasileira

Com poucos itens na agenda econômica, o mercado deve voltar sua atenção para a política brasileira e para a pauta fiscal.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem agenda em São Paulo nesta sexta. Às 10h, ele se reunirá com empresários da Fiesp e do Instituto para Desenvolvimento do Varejo. Durante a tarde, tem agendada uma reunião com o presidente e o economista-chefe do Bradesco.

Já Diogo Guillen e Renato Gomes, diretores do Banco Central, têm novas reuniões trimestrais com mais dois grupos de economistas nesta manhã.

Também está no calendário uma entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, às 8h, para a Rádio Clube do Pará, em Belém. No período da tarde, Lula participará do anúncio de investimento de R$ 70 bilhões da Vale na retomada da mineração de ferro em Carajás.

Declarações de Haddad

Na quinta-feira, o ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou que os projetos de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil e do novo crédito consignado privado estão avançados e podem ser enviados ao Congresso antes do Carnaval.

A reformulação do Auxílio Gás, segundo o ministro, ainda está em estudo. Em evento no Amapá, Lula prometeu “gás de graça” para 22 milhões de famílias, mas o financiamento do programa segue indefinido.

O Ministério da Fazenda revisou a previsão de crescimento do PIB brasileiro de 2025 de 2,5% para 2,3%.

Tarifas de Trump

Conforme esperado, o presidente americano Donald Trump deu mais detalhes sobre o seu plano de impor "tarifas recíprocas" sobre nações estrangeiras. Ele informou que as novas tarifas só entrarão em vigor após a Casa Branca estudar quais são as taxas apropriadas para cada país afetado.

Com a notícia de que as tarifas não vão entrar em vigor imediatamente, as ações do mercado americano tiveram alta. O S&P 500 subiu 1,04%, o Dow Jones Industrial Average avançou 0,77% e o Nasdaq Composite teve alta de 1,5%. O índice europeu Stoxx 600 registrou um ganho de 1,09%.

No Brasil, nem mesmo a menção ao etanol brasileiro no memorando de Trump gerou grandes preocupações. “A tarifa dos EUA sobre o etanol é de apenas 2,5%, enquanto o Brasil impõe uma taxa de exportação de 18% sobre o produto americano", diz o documento.

Ásia e Europa

Após o anúncio das tarifas recíprocas de Trump, os mercados asiáticos fecharam nesta sexta-feira sem uma direção única. O índice Hang Seng (3,06%), de Hong Kong, o chinês CSI 300 (+ 0,87%) e o sul-coreano Kospi (+0.31%) registraram alta; enquanto os japoneses Nikkei 225 (-0,79%) e Topix (-023%) recuaram.

Na Europa, os mercados abriram em baixa. O índice europeu Stoxx 600 recuou 0,1% na abertura. No Reino Unido, o FTSE 100 caiu 0,25%, enquanto o DAX, da Alemanha, recuou 0,3%.