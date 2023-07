PMIs revelam contração econômica Europa, prévia da JHSF, Focus adiado e o que move o mercado

Investidores preparam os trabalhos para uma semana que será recheada no mercado financeiro. Decisão de juros do Federal Reserve (Fed) e divulgação de balanços do segundo trimestre no Brasil e no mundo permearão as discussões entre economistas nos próximos dias.

PMIs revelam contração na Ásia e Europa

Nesta segunda-feira, 24, os principais dados macroeconômicos são os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) de julho divulgados na Ásia e Europa. O indicador, que mede a variação do nível da atividade por meio de questionários regulares a empresas de diferentes setores, mostrou desaceleração econômica em diferentes países do mundo.

Divulgados ainda na última noite, os PMIs da indústria do Japão e Austrália saíram abaixo (mas ainda próximos) da linha do 50 pontos, que divide a expansão da contração da atividade. Já na Europa, os PMIs saíram bem fracos nesta madrugada. O PMI Industrial da Zona do Euro ficou em 42,7 pontos ante expectativa de 43,5 pontos. O mesmo indicador havia ficado em 43,4 pontos no mês anterior. O PMI Composto da Zona do Euro caiu de 49,9 pontos para 48,9 pontos. Na Alemanha, o PMI Industrial ficou em 38,8 pontos ante consenso de 41 pontos. O PMI Industrial também caiu para abaixo do esperado na França e Reino Unido.

"Números sombrios"

"Os dados da pesquisa tornaram-se progressivamente mais sombrios durante o segundo trimestre e o PMI de julho continua essa tendência. França e a Alemanha parecem particularmente sombrias com os PMIs de produção sinalizando contração, que é ligeiramente compensada pelo resto da Zona do Euro", avaliou o banco ING em nota. Bolsas operam em leve queda na Europa.

Bolsas em NY

O clima contrasta com o de ligeiro otimismo nos Estados Unidos, onde a temporada de resultados deve voltar com maior força na terça-feira, 25, com os números da Microsoft e Alphabet. O destaque desta segunda, será o balanço da Domino's, de pizzas. No Brasil, a segunda também será vazia em termos de agenda balanços.

Principais índices de ações às 8h

S&P 500 futuro: + 0,24%

Nasdaq futuro: + 0,29%

Dow Jones futuro: + 0,18%

Stoxx 600: - 0,02%

CAC 40: - 0,33

DAX: + 0,08%

FTSE 100: - 0,09%

Hang Seng: - 2,25%

Ibovespa no último pregão

Por aqui, o Ibovespa começará o pregão desta segunda acima da faixa dos 120.000 pontos, alcançada ao subir quase 2% no pregão de sexta-feira, 21.

Boletim Focus

O boletim Focus, que agrega o consenso de mercado para os principais indicadores econômicos do país, tradicionalmente divulgado nas segundas, foi adiado para terça-feira devido ao jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina. O boletim será o primeiro após a grande decepção com o IBC-Br de maio. O indicador do Banco Central, considerado uma prévia do PIB, revelou uma contração de 2% na atividade brasileira.

Prévia da JHSF

A temporada de balanços brasileira deverá aquecer a partir de terça. Enquanto isso, investidores seguem repercutindo as prévias operacionais. Na sexta, foi divulgada a da JHSF, empresa de real estate voltada para o segmento de altíssima renda. Na frente de incorporação, as vendas contratadas caíram 22,3% em relação ao segundo trimestre do ano passado. Em shoppings, as vendas aumentaram 8,6%.

