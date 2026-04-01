PMIs globais, emprego nos EUA e tensão geopolítica: o que move os mercados

Os mercados iniciam o segundo trimestre de 2026 (2T26) nesta quarta-feira, 1º, com o foco voltado para indicadores de atividade industrial global e uma bateria de dados sobre emprego e consumo nos Estados Unidos, que devem ajudar a calibrar as expectativas para juros e crescimento ao longo do semestre.

Após um março marcado por forte valorização de empresas ligadas a commodities e setores considerados mais defensivos, especialmente energia, o primeiro pregão de abril tende a ser guiado menos por ajustes técnicos e mais por fundamentos macroeconômicos.

O que acompanhar no exterior

A madrugada e o início da manhã serão dominados pelos indicadores europeus. Às 05h00, a Zona do Euro divulga o PMI Industrial Final de março, com projeção de 50,8, sinalizando uma leve expansão na manufatura. Logo em seguida, às 06h00, a Taxa de Desemprego será anunciada. A previsão é que ela mantenha a estabilidade em 6,1%.

Nos Estados Unidos, o destaque da manhã será a divulgação da Variação de Empregos Privados (ADP, na sigla em inglês), às 09h15. A expectativa é de abertura de 63 mil vagas. O indicador costuma funcionar como sinalizador preliminar do relatório oficial de emprego, que será divulgado nesta sexta-feira, 3.

Ainda na agenda norte-americana, às 09h30, o mercado acompanha os dados de vendas no varejo mensal, com projeção de retração de 0,2%, o que pode indicar moderação no ritmo de consumo das famílias. Já às 11h00, o índice ISM industrial deve mostrar leitura de 52,4 pontos, sugerindo manutenção da expansão do setor manufatureiro.

No setor de energia, investidores monitoram às 11h30 o relatório semanal de estoques de petróleo da Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês). A expectativa é de aumento de 6,92 milhões de barris, movimento que pode pressionar as cotações da commodity caso confirmado, impactando diretamente o desempenho de empresas como Brava Energia (BRAV3) e PetroRecôncavo (RECV3).

Indústria brasileira ainda não alcançou os 50 pontos

No cenário doméstico, o destaque fica para o PMI industrial da S&P Global, previsto para as 10h. A projeção de 47,3 pontos indica que a indústria brasileira deve permanecer em território de contração, refletindo condições ainda desafiadoras para o setor.

Mais tarde, às 14h30, o Banco Central (BC) divulga os dados semanais de fluxo cambial estrangeiro. Após o encerramento do trimestre, o mercado monitora se haverá continuidade da entrada de capital externo ou realização de lucros, especialmente depois da valorização recente de ações como PRIO3 e PETR4. A expectativa é de saída líquida de US$ 119 milhões no período.

Commodities seguem no radar com impacto do petróleo

Mesmo com sinais recentes de possível descompressão geopolítica, o petróleo permanece acima de US$ 100 por barril após registrar sua maior alta mensal desde 1988 em março.

O movimento segue influenciando expectativas inflacionárias globais e permanece como um dos principais vetores de risco para ativos ao longo do início do trimestre.

Nesse contexto, dados de estoques nos Estados Unidos e sinais sobre a atividade industrial global devem continuar determinando a direção das commodities e de empresas ligadas ao setor de energia.

Balanços

No front corporativo, a agenda desta quarta-feira inclui a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de empresas como a NovaGold Resources (NG), a KDDI Corporation (KDDIY) a Bassett Furniture Industries (BSET).

No Brasil, o mercado monitora os números de Equatorial Energia (EQTL3), Orizon Valorização de Resíduos (ORVR3) e Light S.A. (LIGT3), em meio ao avanço da temporada de resultados corporativos do período.

Conflito no Oriente Médio

As tensões geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irã segue como um dos principais vetores de risco para os mercados neste início de trimestre.

Segundo o Wall Street Journal, citando fontes do governo norte-americano, o presidente Donald Trump estaria disposto a encerrar as operações militares contra o Irã mesmo com o Estreito de Ormuz ainda amplamente fechado, avaliando que Washington já teria condições de alcançar seus principais objetivos estratégicos enquanto mantém pressão diplomática para restabelecer o fluxo comercial na região.

Do lado iraniano, o presidente Masoud Pezeshkian afirmou, segundo a agência estatal IRNA, que Teerã tem “disposição necessária para encerrar esta guerra”, desde que sejam oferecidas garantias para evitar novas agressões.

Apesar dos sinais de possível desescalada, o tráfego marítimo pelo estreito — responsável por cerca de um quinto das exportações globais transportadas por via marítima antes do conflito — segue severamente comprometido desde o fim de fevereiro, mantendo elevados os riscos para a oferta global de energia e a volatilidade das commodities.