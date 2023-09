PMIs da China e Europa, Tenda levanta R$ 243 mi, GPA vende imóvel e o que mais move o mercado

Preocupações sobre o ritmo da atividade econômica global voltam a pairar sobre o mercado internacional nesta terça-feira, 5. O primeiro sinal negativo veio da China, onde os Índices de Gerente de Compras (PMIs, na sigla em inglês) foram divulgados ainda na noite de ontem, 4. A surpresa negativa veio do PMI de Serviços, que ficou em 51,8 pontos ante projeção mediana de 53,6 pontos. O PMI Composto ficou em 51,7 pontos, pouco acima da linha dos 50 pontos que divide a contração da expansão da atividade.

Economia e mercado internacional

Na Europa, os PMIs saíram ainda menos animadores, abaixo dos 50 pontos em todas as principais economias continente. Os PMIs Composto e de Serviços da Zona do Euro ficaram em 46,7 e 47,9 pontos, respectivamente, abaixo das projeções do mercado.

Bolsas da Ásia fecharam em queda, com o mau humor se estendendo para o Ocidente, com os dados fracos divulgados na Europa. Índices futuros dos Estados Unidos recuam nesta terça, volta do pregão à vista em Nova York, após o feriado do Dia do Trabalho na segunda-feira, 4.

Dados Brasil

Números do PMI também serão divulgados na economia brasileira. Por aqui, investidores ainda deverão repercutir a produção industrial de julho, que será divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta manhã. A projeção é de queda de 0,3% na comparação mensal e de 0,5% na anual.

Ibovespa no último pregão

No último pregão, o Ibovespa fechou praticamente estável, em dia morno no exterior devido ao feriado americano.

Desenrola na Câmara

Do lado da política, investidores aguardam a votação do programa Desenrola na Câmara. Entre outras medidas, o Desenrola prevê que o limite do crédito rotativo seja de até 100% ante a taxa media anual atual superior a 400%.

Tenda precifica follow-on

A Tenda precificou sua oferta pública subsequente (follow-on) a R$ 12,50 por ação, levantando R$ 234,37 milhões. A oferta contou com o lote adicional de 25% do montante original. O desconto foi próximo de 2% em relação à cotação do último fechamento.

GPA vende imóvel por R$ 247 milhões

O GPA informou ter vendido um imóvel localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, por R$ 247 milhões. No local, anteriormente, funcionava um hipermercado da bandeira Extra. O valor será integralmente pago pelo comprador ao longo do terceiro trimestre deste ano. Além do ganho com a venda, o GPA economizará R$ 9 milhões anualmente com custos de manutenção do local. A venda faz parte dos planos de desalavancagem da em empresa.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.