Plano de contingência ao tarifaço e vendas do varejo: o que move os mercados

Investidores acompanham anúncio do pacote de R$ 30 bilhões do governo para empresas afetadas pelo tarifaço dos EUA

Presidente Lula: governo irá lançar pacote de crédito bilionário para socorrer empresas afetadas pelo aumento de tarifas dos Estados Unidos (Evaristo SA/AFP)

Carolina Ingizza
Redatora

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 07h59.

O mercado financeiro deve operar nesta quarta-feira, 13, sob a influência de uma agenda carregada de eventos econômicos e políticos, tanto no Brasil quanto no exterior.

No Brasil, o destaque do dia será a divulgação de um pacote de crédito de R$ 30 bilhões pelo governo brasileiro para socorrer empresas afetadas pelo aumento de tarifas anunciado pelo presidente norte-americano Donald Trump, segundo confirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O anúncio do plano de contingência está previsto para 11h30.

No radar hoje

No cenário internacional, três dirigentes do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, voltam a falar hoje e podem consolidar as apostas quase unânimes de corte de juros na reunião de setembro, reforçadas pelos dados de inflação de julho.

A agenda inclui, às 8h45, discurso de Tom Barkin (Fed de Richmond), seguido por Austan Goolsbee (Fed de Chicago) às 14h, e Raphael Bostic (Fed de Atlanta) às 14h30.

Ainda nos EUA, às 11h30, saem os dados de estoques de petróleo da semana até 1º de agosto, com previsão de queda de 1 milhão de barris.

No Brasil, o destaque econômico fica para a divulgação, às 9h, das vendas no varejo de junho pelo IBGE. O mercado estima alta de 0,8% no conceito restrito e de 0,1% no ampliado.

O resultado vem um dia após o IPCA de julho surpreender para baixo, reforçando as expectativas de que a Selic possa cair mais cedo. Às 14h30, o Banco Central publica o fluxo cambial semanal.

No noticiário corporativo, a temporada de balanços na B3 entra na reta final. Antes da abertura, Bradespar e Porto Seguro apresentam seus resultados. Após o fechamento, divulgam números Allos, Casas Bahia, Eneva, Equatorial, Hapvida, JBS, PagBank, Positivo, Raízen, SLC Agrícola, Taesa e Ultrapar.

Mercados internacionais

As bolsas asiáticas encerraram majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 13, seguindo o otimismo de Wall Street coma as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve em setembro. O japonês Nikkei 225 avançou 1,3%, para o recorde de 43.274,67 pontos, e o Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,58%, puxado por ações de tecnologia.

Na Europa, os principais índices mantinham o viés positivo por volta das 7h40 (horário de Brasília). O alemão DAX subia 0,65%, o francês CAC 40 avançava 0,42% e o europeu Stoxx 600 registrava alta de 0,38%, enquanto o britânico FTSE 100 tinha leve valorização de 0,04%.

Nos Estados Unidos, os contratos futuros também apontavam para continuidade das altas, com o Dow Jones em alta de 0,28%, o S&P 500 avançando 0,19% e o Nasdaq 100 subindo 0,26%.

Acompanhe tudo sobre:Governo LulaLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpTarifasEstados Unidos (EUA)Balanços

