Plano da Tesla para pagar bônus de US$ 1 trilhão a Elon Musk enfrenta resistência de consultoria

A Tesla pretende conceder um bônus US$ 1 trilhão a seu CEO, Elon Musk, mas a consultoria de representação ISS (Institutional Shareholder Services) está recomendando que os acionistas rejeitem a proposta, que pode se tornar o maior plano de remuneração já concedido a um executivo.
Não é primeira vez que a ISS se posiciona contra propostas salariais de Musk. No ano passado, ela também se manifestou contrária. Consultorias de representação são especialistas em governança e suas recomendações frequentemente influenciam grandes investidores institucionais, incluindo os fundos passivos que detêm grandes participações significativas na Tesla.
A recomendação aumenta a pressão sobre o conselho da big tech e renova o escrutínio da remuneração de Musk, especialmente após um tribunal de Delaware ter anulado seu pacote salarial de US$ 56 bilhões antes de uma reunião de acionistas marcada para 6 de novembro.
O bônus ainda pode render a Musk dezenas de bilhões de dólares, mesmo que ele não alcance a maioria de suas metas ambiciosas, graças a uma estrutura que recompensa conquistas parciais e valorização das ações
Pagamento fora dos padrões
O conselho da Tesla propôs um plano de compensação de US$ 1 trilhão para Musk, descrito como o maior da história, com metas ambiciosas e feito para manter o CEO no comando da empresa.
A ISS disse que, embora o objetivo do conselho seja manter Musk por causa de seu histórico e visão, o pacote oferece pagamentos extraordinariamente altos e limita a capacidade do conselho de ajustar futuros os níveis de remuneração.
As ações da Tesla subiram após a divulgação da proposta no mês passado, com investidores apostando que o pacote motivará Musk a focar na companhia. No ano, os papéis tiveram valorização de pouco menos de 9%.
A diretora Kathleen Wilson-Thompson afirmou que manter e incentivar Musk ajudará a Tesla a reter e atrair os melhores talentos. Diferente do acordo de 2018, Musk poderá votar suas ações, o que lhe dará cerca de 13,5% do poder de voto e assegurar a aprovação do plano.
Tesla defende proposta
A Tesla saiu em defesa da sua proposta no X, afirmando que a ISS "mais uma vez ignora completamente pontos fundamentais de investimento e governança" e acrescentou que "é fácil para a ISS dizer aos outros como votar quando eles não têm nada em jogo".
A ISS avaliou o prêmio em ações de Musk em US$ 104 bilhões, acima da estimativa da Tesla de US$ 87,8 bilhões. A concessão depende do alcance de metas de capitalização de mercado até US$ 8,5 trilhões e operacionais, incluindo 20 milhões de veículos entregues, um milhão de robotaxis e US$ 400 bilhões em lucro ajustado.
Atualmente, a remuneração de Musk como CEO da Tesla depende do cumprimento de metas de desempenho, incluindo preço das ações, lucratividade, produção e valor de mercado da big tech.