Plano da Tesla para pagar bônus de US$ 1 trilhão a Elon Musk enfrenta resistência de consultoria

A Tesla pretende conceder um bônus US$ 1 trilhão a seu CEO, Elon Musk, mas a consultoria de representação ISS (Institutional Shareholder Services) está recomendando que os acionistas rejeitem a proposta, que pode se tornar o maior plano de remuneração já concedido a um executivo.

Não é primeira vez que a ISS se posiciona contra propostas salariais de Musk. No ano passado, ela também se manifestou contrária. Consultorias de representação são especialistas em governança e suas recomendações frequentemente influenciam grandes investidores institucionais, incluindo os fundos passivos que detêm grandes participações significativas na Tesla.

A recomendação aumenta a pressão sobre o conselho da big tech e renova o escrutínio da remuneração de Musk, especialmente após um tribunal de Delaware ter anulado seu pacote salarial de US$ 56 bilhões antes de uma reunião de acionistas marcada para 6 de novembro.

O bônus ainda pode render a Musk dezenas de bilhões de dólares, mesmo que ele não alcance a maioria de suas metas ambiciosas, graças a uma estrutura que recompensa conquistas parciais e valorização das ações

Pagamento fora dos padrões

O conselho da Tesla propôs um plano de compensação de US$ 1 trilhão para Musk, descrito como o maior da história, com metas ambiciosas e feito para manter o CEO no comando da empresa.

A ISS disse que, embora o objetivo do conselho seja manter Musk por causa de seu histórico e visão, o pacote oferece pagamentos extraordinariamente altos e limita a capacidade do conselho de ajustar futuros os níveis de remuneração.

As ações da Tesla subiram após a divulgação da proposta no mês passado, com investidores apostando que o pacote motivará Musk a focar na companhia. No ano, os papéis tiveram valorização de pouco menos de 9%.

A diretora Kathleen Wilson-Thompson afirmou que manter e incentivar Musk ajudará a Tesla a reter e atrair os melhores talentos. Diferente do acordo de 2018, Musk poderá votar suas ações, o que lhe dará cerca de 13,5% do poder de voto e assegurar a aprovação do plano.

Tesla defende proposta

A Tesla saiu em defesa da sua proposta no X, afirmando que a ISS "mais uma vez ignora completamente pontos fundamentais de investimento e governança" e acrescentou que "é fácil para a ISS dizer aos outros como votar quando eles não têm nada em jogo".