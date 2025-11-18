PL Antifacção e emprego nos EUA: o que move os mercados nesta terça-feira

A agenda desta terça-feira, 18, tem como destaque a votação do PL 5.582/2025, conhecido como PL Antifacção, que cria o Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou na véspera estar confiante na aprovação do texto no Plenário. Às 14h30, a comissão mista que analisa a MP 1.309/2025, conhecida como MP do tarifaço, avaliará o relatório que libera R$ 30 bilhões para setores afetados pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

No Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos vota às 10h o PL 5.473/2025, que propõe aumentar a alíquota sobre fintechs de 9% para 15% e sobre casas de apostas de 12% para 24%. Paralelamente, a CPI do INSS recebe às 10h a presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil (AAPB), Cecília Rodrigues Mota, e o empresário João Carlos Camargo Júnior.

Na agenda política, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva inaugura a Ponte de Xambioá, sobre o rio Araguaia, que conecta os municípios de Xambioá (TO) e São Geraldo do Araguaia (PA), em horário ainda não divulgado.

Na área econômica, a FGV divulga às 10h15 o Monitor do PIB de setembro.

Agenda externa

Nos Estados Unidos, às 9h15, será divulgado o relatório de emprego privado ADP. Às 11h15, sairá o dado de produção industrial. Às 12h, serão divulgadas as encomendas à indústria referentes a agosto, que registraram avanço de 1,4%. Às 12h30, o vice-presidente de supervisão do Federal Reserve (Fed), Michael Barr, fará um discurso acompanhado de perto por investidores, seguido às 13h por Thomas Barkin, integrante do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC).

Além disso, o presidente Donald Trump se reúne com o príncipe saudita Mohammed bin Salman na Casa Branca, em Washington.

No setor corporativo, Xiaomi e Baidu apresentam os resultados financeiros do terceiro trimestre.