Piora da qualidade dos lucros nos EUA enfraquece tese para ações

Ao contar suas histórias sobre como o futuro da renda variável é brilhante, investidores que apostam no mercado acionário apontam ganhos sólidos para justificar o otimismo. Mas essa narrativa começa a mostrar rachaduras: tanto na trajetória dos lucros quanto na igualmente preocupante composição dos resultados.

Em uma evolução potencialmente ameaçadora, os ganhos em setores dos EUA começaram a se expandir visivelmente mais rápido do que o caixa que está entrando. Os lucros das empresas que compõem o S&P 500, ajustados para amortização e depreciação, superaram os fluxos de caixa das operações em 14% no ano até setembro, de acordo com dados compilados pelo UBS, que excluem empresas financeiras e de energia do índice.

Em outras palavras, para cada dólar de lucro, apenas 88 centavos foram correspondidos por entradas de caixa, na maior discrepância desde pelo menos 1990. Uma maneira pela qual isso ocorre é quando o dinheiro devido às empresas é registrado como venda antes de efetuado o pagamento, uma prática contábil perfeitamente aceitável que, no entanto, causa preocupação quando marcada por essa tendência. Outra forma é quando o custo de produção das mercadorias subestima o caixa sendo consumido à medida que o estoque cresce.

Em vez de sinal de má gestão, a crescente lacuna provavelmente destaca um ambiente de negócios difícil, levantando questões sobre a confiabilidade da resiliência corporativa que os otimistas da renda variável gostam de destacar. Embora os resultados financeiros tenham em grande parte superado as estimativas no último trimestre, o número de empresas no prejuízo paira perto de um recorde. Com o Federal Reserve determinado a esfriar a demanda em sua campanha de combate à inflação, as companhias estão cada vez mais em uma posição em que os lucros podem não refletir completamente seu estado financeiro.

“Os gerentes estão sob tanta pressão para entregar lucros que têm usado muito mais contabilidade do que no passado para fazer com que seus ganhos pareçam bons”, disse Sanjeev Bhojraj, professor de gestão de ativos da Universidade Cornell. “Se meu dólar de lucro não tem caixa ou caixa negativo, isso é de baixa qualidade, porque todos os lucros que tenho são apenas contabilidade.”

O conceito de qualidade dos lucros é abstrato, sujeito a muitas variáveis. Em termos gerais, essa análise mede o nível de confiabilidade dos lucros atuais e como são capazes de prever futuros fluxos de caixa. Um aumento do lucro sem crescimento proporcional do fluxo de caixa, por exemplo, é normalmente visto como um mau sinal.

Atualmente, o problema é geral. Calculado em relação aos ativos, esse tipo de lucro sem caixa em uma companhia média no S&P 500 - itens que no jargão contábil se enquadram em uma categoria conhecida como “accruals”, onde uma pitada de julgamento da gestão faz parte do cálculo – subiu para um nível recorde no ano passado, de acordo com dados compilados pelo UBS.

No centro da piora desse quadro há um aumento dos estoques, onde o caixa está atado à prateleira de um armazém ou a um produto não vendido. Um salto no valor devido por clientes pode ter um impacto semelhante.

Um exemplo é a fabricante de máquinas Deere & Co. Nos 12 meses até janeiro, a empresa registrou lucro líquido de US$ 8,2 bilhões, em comparação com US$ 6 bilhões em fluxos de caixa operacionais. O que contribuiu para essa diferença foi um aumento nas contas a receber de US$ 3,4 bilhões - pagamentos que ainda não haviam chegado aos cofres, apesar de elevarem os resultados.

Um porta-voz da Deere não quis comentar.

A piora da qualidade dos lucros preocupa, especialmente porque os resultados corporativos foram frequentemente citados como um grande fator por trás do mais recente rali, que elevou o S&P 500 em 17% em relação à mínima de outubro. Se essa tendência contábil servir de guia, todas as surpresas positivas dos balanços talvez não deveriam ter sido tão comemoradas.