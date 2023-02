PIB, fim de mandato de diretores do BC e balanço da Petrobras; veja os assuntos quentes da semana

O mercado monitora eventual decisão do governo sobre o fim da isenção dos combustíveis, além do término do mandato de Bruno Serra no Banco Central. É esperado ainda resultado de exame sobre vaca louca. Entre os indicadores, saem o primeiro resultado primário com Lula e o último PIB sob Jair Bolsonaro, além do ISM nos EUA. Balanços de Petrobras (PETR3/PETR4), Ambev (ABEV3) e frigoríficos também estão no radar. Veja destaques:

Isenção de impostos

Termina no final de fevereiro a vigência da isenção de impostos federais sobre a gasolina e o etanol. A possibilidade de a isenção não ser renovada é bem vista pelo mercado e tem sido defendida pela equipe econômica, como forma de melhorar a arrecadação federal com combustíveis e reduzir a incerteza fiscal. A ala política do governo, contudo, resiste à reoneração por receio de aumento da pressão inflacionária, dizem os jornais.

Termina mandato de Serra

Os mandatos dos diretores do Banco Central Bruno Serra, de política monetária, e Paulo Souza, de fiscalização, terminam no dia 28, terça-feira. Atenção especial deve ser dada à substituição na diretoria de política monetária, cujo papel é realçado diante da pressão do governo por juros menores - apesar dos sinais recentes de trégua. Serra já disse em eventos que poderia permanecer no cargo até a definição de um substituto. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o ministro Fernando Haddad, almoçaram juntos em meio a reuniões com autoridades dos países do G20, na Índia, de acordo com a CNN Brasil.

PIB e fiscal

O IBGE divulga na quinta-feira o resultado do PIB de 2022, o último ano de Jair Bolsonaro na presidência. Estimativa mediana aponta expansão de 2,9% em quatro trimestres acumulados, mas contração de 0,2% na comparação trimestral. Para este ano, o mercado prevê, segundo a pesquisa Focus, a desaceleração do crescimento para 0,8%, diante dos juros altos e do aperto do crédito. Semana começará com o resultado de janeiro do governo central, o primeiro sob o governo de Lula. Estimativa mediana é de superávit de R$ 79,6 bilhões, pouco acima dos R$ 76,8 bilhões de um ano atrás. Arrecadação de janeiro, divulgada esta semana, superou expectativas. Após IPCA-15 acima do previsto, mas com pressão concentrada mais em educação, o mercado monitora, também na segunda, o IGP-M de fevereiro e as expectativas de inflação da Focus, que têm subido nas semanas anteriores. Ainda sairão dados de crédito e balança comercial.

Dados EUA e Fed

Forte pressão causada nos mercados pelo deflator PCE acima do esperado nesta sexta-feira deve elevar a expectativa com os dados da economia americana, embora a agenda pareça mais fraca. Entre os indicadores previstos estão ISM e pedidos de bens duráveis. Os dirigentes do Fed que falam nos próximos dias incluem Chris Waller e Raphael Bostic. Nos últimos pronunciamentos, tem predominado o tom mais hawkish diante dos números fortes de inflação e atividade. China divulgará PMIs entre 28 de fevereiro e 2 de março.

Petrobras, frigoríficos, Ambev

Petrobras é o destaque da temporada de balanços trimestrais, com resultado previsto para 1 de março. Os resultados de BRF (BRFS3) e Marfrig (MRFG3) também podem chamar a atenção dos investidores diante da proximidade da gripe aviária, já registrada na América do Sul, e do caso de vaca louca descoberto no Pará, que interrompeu as exportações de carne para a China. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o exame sobre vaca louca é aguardado para quarta-feira, 1. Exame deve confirmar se o caso é atípico - com efeitos menos graves - ou não. Resultado da Ambev também é destaque em meio à crise das Americanas (AMER3).