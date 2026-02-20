PIB e inflação dos EUA, PMIs e tensão geopolítica: o que move os mercados

Depois de uma quinta-feira de forte recuperação no Brasil, o mercado testa nesta sexta-feira, 19, se o apetite por risco veio para ficar ou pesará a aversão ao risco que atingiu as bolsas dos Estados Unidos e da Europa na véspera.

O cenário externo tende a ditar o ritmo dos negócios, com uma bateria de indicadores nos Estados Unidos e na Europa, além de discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

No pano de fundo, seguem as tensões geopolíticas entre EUA e Irã, que sustentaram o petróleo na sessão anterior, e a continuidade do feriado do Ano Novo Lunar na China, que se estende até 3 de março e mantém fechado o mercado de minério em Dalian.

O que acompanhar

Às 6h, a S&P Global divulga os índices PMI industrial, composto e de serviços da zona do euro referentes a fevereiro. Em janeiro, o PMI industrial marcou 49,5 pontos, com projeção de 49,9 neste mês. O composto foi de 51,3 pontos (projeção de 51,5) e o de serviços, 51,6 pontos, com expectativa de 51,9. Os números ajudam a calibrar as expectativas sobre o ritmo da atividade no bloco.

Nos Estados Unidos, às 11h45, saem os PMIs de fevereiro. Em janeiro, o índice de serviços ficou em 52,7 pontos, com projeção de 53,0 para este mês. O PMI composto marcou 53,0 pontos e o industrial, 52,4 pontos, com expectativa de manutenção nesse patamar.

O foco principal do dia, porém, está nos EUA. Às 10h30, o Bureau of Economic Analysis divulga a estimativa preliminar do Produto Interno Bruto (PIB). Após crescimento de 4,4% no quarto trimestre anterior, a expectativa agora é de avanço de 3,0%.

No mesmo horário, o Departamento de Comércio publica o índice de preços das despesas com consumo pessoal (PCE), referência de inflação para o Federal Reserve. Na última leitura, o indicador subiu 0,2% no mês e 2,8% em 12 meses, em linha com o esperado. O núcleo do PCE, que exclui alimentos e energia, também avançou 0,2% no mês e 2,8% no acumulado anual.

Ainda nos EUA, ao meio-dia, saem os dados de vendas de casas novas, com projeção de 732 mil unidades, abaixo das 737 mil registradas anteriormente, e a expectativa de inflação, indicador da Universidade de Michigan, estimada em 3,5% (ante 4,0%), e confiança do consumidor, com projeção de 56,6 pontos (ante 57,0).

A agenda também inclui discursos de dirigentes do banco central americano Raphael Bostic, às 11h45, e Lorie Logan, do Fed de Dallas, às 15h15. As declarações podem oferecer sinais adicionais sobre os próximos passos da política monetária.

No calendário corporativo dos Estados Unidos, os investidores acompanham os resultados de Warner Bros. Discovery e Western Union no 4° trimestre de 2025.

Agenda política no Brasil

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa às 11h30 do evento "IA para o bem de todos: perspectivas brasileiras sobre o futuro da IA". Embora não haja divulgação de indicadores domésticos relevantes nesta sexta, a agenda de autoridades também pode entrar no radar dos investidores.