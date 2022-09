PIB dos EUA, último debate presidencial, chance de Lula no 1º turno e o que mais move o mercado

Bolsas internacionais voltam a operar em queda nesta quinta-feira, 29, após o breve rali de recuperação do último pregão. Índices de Wall Street, que encerraram a sequência negativa na véspera com cerca de 2% alta, hoje, caem cerca de 1%, com investidores à espera de novos números da economia americana.

Nesta quinta será divulgado a última revisão dos dados do PIB dos Estados Unidos do segundo trimestre. Na última divulgação, a queda do PIB no período foi revista de 0,9% para 0,6%. A expectativa é de que a contração de 0,6% seja reafirmada. Também serão revisados hoje os números para o índice de preço sobre consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) do segundo trimestre, além do índice de preços do PIB.

A tendência é que possíveis revisões que indiquem uma atividade econômica mais aquecida adicionem ainda mais volatilidade no exterior, já que haveria mais espaço para um política mais agressiva do Federal Reserve. O rendimento do título do Tesouro americano com vencimento em dois anos, reflexo do juro médio esperado para o período, volta a subir nesta manhã, superando 4,2%.

Apesar das apostas de juros mais altos, o mercado segue indeciso sobre a magnitude do aperto monetário dos Estados Unidos. A maior parte das apostas prevê juros acima de 4,5% para o início do ano que vem ante o atual intervalo entre 3% e 3,25.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,81 %

S&P 500 futuro (Nova York): - 1,05%

Nasdaq futuro (Nova York): - 1,34%

DAX (Frankfurt): - 1,27%

CAC 40 (Paris): - 1,22%

FTSE 100 (Londres): - 0,95%

Stoxx 600 (Europa): - 1,49%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,49%

Shangai Composite (Xangai)*: - 0,13 %

O último debate

Se já não bastassem todas as incertezas externas, no mercado brasileiro crescem as atenções sobre a disputa presidencial -- e esta quinta pode ser um dia decisivo. Isso porque nesta noite será realizado o último debate, na TV Globo, com a participação dos principais candidatos.

Chance de Lula no 1º turno

O embate entre presidenciáveis irá ocorrer após crescimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisas eleitorais, com as intenções de voto se aproximando de 50% -- o que daria a Lula a vitória no primeiro turno.

De acordo com pesquisa da EXAME/IDEA divulgada na última noite, Lula tem 49% dos votos válidos para o primeiro turno. Mas pela margem de erro, o percentual pode ir até 52%.

Log conclui venda de imóvel

A Log Comercial Properties (LOGG3) anunciou conclusão da venda do imóvel LOG Betim II para o fundo imobiliário CSHG Logística mediante o recebimento da primeira parcela, de R$ 175,83 milhões, referente a 70% do valor total do ativo. A parcela restante será paga conforme cronograma estipulado em contrato. A venda do Betim II havia sido acertada em julho em conjunto com o imóvel Torino por valor total de R$ 424,16 milhões.

