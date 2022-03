PIB do Brasil, payroll, Equatorial e o que mais move o mercado

O mercado internacional inicia esta sexta-feira, 4, à espera da divulgação do payroll, o relatório de empregos não agrícolas dos Estados Unidos, previsto para às 10h30. O indicador é considerado o mais importante da economia americana e deve balizar as expectativas de investidores sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed).

O consenso é de que o payroll revele o crescimento de 400.000 postos de trabalho urbanos em fevereiro, 67.000 a menos que em janeiro. Junto com o payroll será divulgada a taxa de desemprego dos Estados Unidos para a qual a estimativa é de queda de 4% para 3,9%.

A forte recuperação do mercado de trabalho americano, que chegou a superar 14% de desemprego no auge da pandemia, é um dos pilares para que o Fed inicie o ciclo de alta de juros, esperado para a reunião de daqui a duas semanas.

Jerome Powell, presidente do Fed, voltou a sinalizar que dará continuidade aos planos de aperto monetário, mesmo com as incertezas da Guerra na Ucrânia. Em testemunho no Senado americano, na véspera, Powell ainda reforçou que o conflito deve acelerar a inflação do país, exigindo maior esforço para o controle da alta de preços.

Parte das preocupações derivam dos reflexos de sanções sobre a Rússia nas commodities, que pressionam, principalmente, o custo da energia e alimentos e tornam mais desafiador o crescimento.

Ativos brasileiros, como o Ibovespa e o próprio real, têm se beneficiado da maior procura de investidores por commodities. No último pregão, o principal índice da B3 fechou próximo da estabilidade, apesar das quedas de bolsas internacionais, chegando a bater o maior patamar do ano na movimentação intradia. Já o dólar caiu 1,5% para abaixo de 5,03 reais.

Confira o que nossos especialistas acham da situação atual do mercado. Assine a EXAME.

PIB de 2021

Apesar da entrada de estrangeiros, que já soma 60 bilhões de reais na B3, as expectativas de crescimento para o país continuam abaixo de 0,50% para este ano. Mas, ao menos nesta sexta, as atenções estarão com o PIB de 2021, que será divulgado às 9h pelo IBGE.

A expectativa é de que a economia brasileira tenha crescido 1,1% no ano passado e encerrado o último trimestre praticamente estagnado, com expansão de 0,1%.

Equatorial

A Equatorial anunciou na última noite que concluiu a aquisição de toda a participação da Echoenergia por 7,034 bilhões de reais. A compra representa a entrada da companhia no mercado de geração de energia renovável.

“A Echoenergia representa uma importante plataforma para crescimento da Companhia neste segmento e possui aproximadamente 1,2 GW de capacidade de geração eólica, além do portfólio de projetos “prontos para construção”, majoritariamente solar, que adicionarão mais 1,2GW a capacidade de geração da Companhia após concluído”, disse a Equatorial em fato relevante.