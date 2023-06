PIB do 1º trimestre, inflação desacelera na Europa e o que mais move o mercado

As bolsas internacionais iniciaram esta quinta-feira, 1, em alta, com os investidores repercutindo positivamente o avanço do acordo pela expansão do teto da dívida americana, além dos dados macroeconômicos divulgados pela manhã.

Câmara aprova suspensão do teto da dívida nos EUA

Na noite anterior, o texto que prevê a suspensão do teto da dívida americana foi aprovada na Câmara dos Representantes, após um acordo firmado no fim de semana. Agora, o texto segue para o Senado, onde, diferentemente da Câmara, o governo de Joe Biden forma a maioria da casa. A expectativa é de que o texto seja aprovado sem grandes obstáculos até o fim desta semana.

Inflação recua na Europa

Na Europa, os dados de inflação trouxeram algum alívio, com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da zona do euro saindo abaixo das expectativas do mercado. Houve uma desaceleração de 7% para 6,1%, enquanto o consenso era de uma queda para 6,3%. O núcleo do IPC também recuou mais do que o esperado, passando de 5,6% para 5,3%, em comparação com a expectativa de queda para 5,5%. Esses números indicam uma menor pressão inflacionária na região, o que pode trazer mais estabilidade para os investidores.

Desempenho dos indicadores às 7h15 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): + 0,15%

S&P 500 futuro (Nova York): + 0,25%

Nasdaq futuro (Nova York): + 0,06%

FTSE 100 (Londres): + 0,44%

DAX (Frankfurt): + 1,24%

CAC 40 (Paris): + 0,71%

Hang Seng (Hong Kong)*: - 0,19%

PIB do primeiro trimestre

No Brasil, os investidores aguardam com expectativa o dado do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre. A projeção é de uma alta anual de 2,7% e de 1,4% em relação ao trimestre anterior. De acordo com projeções do Focus, o PIB para o final do ano é de 1,26%, o que demonstra um otimismo moderado em relação à recuperação econômica do país.

ADP e PMIs nos EUA

Ainda nesta quinta-feira, serão divulgados os números do Índice de Gerentes de Compras (PMIs) dos Estados Unidos e do Relatório de Emprego ADP, que mede a variação de empregos privados.

O número do ADP é considerado uma prévia do relatório de folhas de pagamento (payroll), que será divulgado na sexta-feira. A expectativa para o ADP de maio é de que tenham sido criados 170 mil empregos privados, em comparação com os 296 mil do mês anterior.

Ibovespa no último pregão

O Ibovespa caiu 0,58% no pregão de quarta-feira, 31, encerrando em 108.335 pontos. No mês, o principal índice da B3 subiu 3,74%, embalado pelo avanço do arcabouço fiscal no Congresso.